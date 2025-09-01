Người dân khoe nhận quà Tết Độc lập 01/09/2025 13:57

(PLO)- Nhiều người dân xúc động, chụp lại hình để làm kỷ niệm sau khi nhận món quà 100.000 đồng trong dịp Tết Độc lập.

Ngày 1-9, nhiều địa phương tại TP.HCM đã khẩn trương chi trả quà Tết Độc lập, trao 100.000 đồng đến người dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Nhiều người dân có mặt từ sớm để nhận quà Tết Độc lập. Ảnh: HN

Quá vui!

Theo ghi nhận của PLO tại phường Bến Thành, bà Nguyễn Thị Hẹ bật khóc, không giấu được sự xúc động khi đón nhận phần quà Tết Độc lập cùng gia đình. Vì không có điện thoại thông minh, bà chỉ dùng chiếc máy điện thoại chỉ với chức năng nghe và gọi nên ít khi nắm bắt thông tin chính thống.

Bà Nguyễn Thị Hẹ bật khóc vì món quà Tết Độc lập rất đặc biệt. Ảnh: HN

“Mừng lắm, nhà tôi có đến 5 người được nhận quà. Tôi mang đầy đủ giấy tờ theo hướng dẫn, chỉ nghe bà con hàng xóm nhắc rồi sáng nay đi liền. May mắn thay, mọi thủ tục được cán bộ phường hướng dẫn tận tình, nhanh chóng.

Tôi từng là nhân viên nhà nước, nay đã nghỉ hưu. Tôi càng thấm thía tình cảm và sự sẻ chia này. Tôi mừng cho bà con nhân dân ở đây, không chỉ cho riêng mình. Món quà Tết Độc lập này quá đặc biệt với bà con” - bà Hẹ bật nói.

Tại phường Diên Hồng, ông Lê Hồng Long (62 tuổi) đã có mặt từ sớm để nhận quà Tết Độc lập. Ông đã đại diện gia đình ông 6 người để nhận quà.

“Quan trọng không phải số tiền lớn hay nhỏ, mà là tình nghĩa, sự quan tâm của Nhà nước dành cho người dân. 100.000 đồng nhưng mang nhiều ý nghĩa, tôi và bà con đều rất vui” - ông Long nói.

Theo ông Long, từ khi biết thông tin chính thức về việc chi trả quà Tết Độc lập, ông và bà con trong khu phố đều phấn khởi, nhiều người còn nôn nao đến mức “ngủ không được”. Ông Long sẽ dùng số tiền này để mua gạo, mua cá cho gia đình, coi như thêm chút ấm áp trong ngày lễ.

Tại phường Tân Sơn Nhất, bà Võ Thị Tuyết Mai cho biết ngay khi vừa bước vào trung tâm, bà đã được cán bộ phường hướng dẫn đến quầy. Sau khi xuất trình căn cước công dân, danh sách được đối chiếu bởi Công an phường và Trưởng khu phố, bà Mai nhanh chóng nhận được số tiền 700.000 đồng thay cho các thành viên trong gia đình.

Bà Võ Thị Tuyết Mai nhận quà tại phường Tân Sơn Nhất. Ảnh: BP

“Mọi thứ diễn ra rất nhanh gọn, chưa đầy 5 phút là tôi đã nhận xong. Nhận 100.000 đồng quà Quốc khánh chủ yếu là giá trị tinh thần, được chung vui cùng ngày lễ lớn của dân tộc. Quan trọng hơn là cảm giác vui và tự hào vì thấy rằng từ những ngày khó khăn, nay đất nước đã phát triển, có điều kiện để chăm lo cho người dân”- bà Mai nói.

Trong dòng người đến nhận quà, bà Nguyễn Thị Hồng (ngụ phường Tân Định) không giấu được niềm xúc động. Hôm nay, bà thay mặt gia đình nhận 400.000 đồng.

Bà Nguyễn Thị Hồng thay mặt gia đình nhận 400.000 đồng. Ảnh: BP

“Tôi đã sống mấy chục năm, đây là lần đầu tiên được nhận món quà đặc biệt như thế này. Với gia đình tôi, số tiền này cũng đủ để chi tiêu vài ngày, quan trọng hơn là cảm giác rất vui và ấm lòng”- bà Hồng chia sẻ.

Có thể kéo dài thời gian làm việc để phục vụ bà con

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhất, cho biết những ngày trước địa phương đã gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị để đảm bảo công tác trao quà lễ 2-9 cho người dân diễn ra thuận lợi, an toàn.

Theo đó, phường Tân Sơn Nhất đã thành lập 33 tổ công tác để chi tiền cho người dân tại 33 khu phố. Cán bộ, công chức, khu phố và các lực lượng an ninh đã sẵn sàng phục vụ từ sớm.

Người dân phấn khởi nhận quà Tết Độc lập. Ảnh: HN

Để đảm bảo trật tự và an toàn, phường đã phân chia lịch nhận quà theo từng hẻm, từng khu phố với các khung giờ khác nhau. Người dân khi đến nhận quà cần mang theo căn cước công dân của chủ hộ. Trường hợp chủ hộ không đến được, cần làm giấy ủy quyền để người đại diện nhận thay.

Lãnh đạo phường Tân Sơn Nhất cho biết ngân sách cấp về cho phường là 5,6 tỉ đồng. Tính đến chiều 31-8, các hộ đã đăng ký qua ứng dụng VNeID để nhận quà là hơn 500 triệu đồng.

“Đây là một niềm vui rất lớn mà trước giờ chưa có tiền lệ và mặc dù là ngày nghỉ lễ, nhưng chúng tôi vẫn sẵn sàng để phục vụ người dân một cách tốt nhất”- ông Danh nhấn mạnh.

﻿ Nhân viên tất bật chi trả quà Tết Độc lập. Ảnh: HN-BP

Tương tự, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, cho biết để bảo đảm công tác chi trả quà Tết Độc lập diễn ra chu đáo, phường đã bố trí phát trực tiếp ngay tại trụ sở phường. Không gian được thiết kế với lối vào, lối ra riêng biệt, thoáng đãng, có đầy đủ cơ sở vật chất và 10 máy tính để hỗ trợ người dân làm thủ tục nhanh nhất.

“Chúng tôi huy động toàn bộ lực lượng, từ cán bộ phường đến công an, quân sự, an ninh cơ sở, với gần 200 người túc trực. Hôm nay xem như cao điểm ra quân toàn diện, mục tiêu là không để người dân phải chờ lâu.

Nếu cần, chúng tôi sẽ kéo dài làm việc đến buổi tối để phục vụ bà con. Trường hợp người già yếu, không thể đến phường, cán bộ sẽ đến tận nhà hỗ trợ” - ông Sơn nói.

Nhiều người dân xúc động chụp lại ảnh để giữ kỷ niệm về món quà đặc biệt. Ảnh: BP

Theo ông Sơn, những người đã đăng ký rồi thì hôm nay sẽ được chuyển tiền thẳng vào tài khoản. Còn với người chưa đăng ký sẽ được phát trực tiếp tại phường.

“Hiện nay, 10 máy phục vụ thủ tục có 2 máy gặp sự cố, phường đã báo với công an TP để xử lý ngay, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, tốc độ giải quyết nhanh hơn” - ông Sơn nói.

Nhân viên địa phương hỗ trợ người dân làm thủ tục nhận quà Tết Độc lập tại phường Bến Thành. Ảnh: HN

Ngoài ra, ông Sơn cho biết, danh sách được UBND TP phân bổ cho phường có khoảng 70.000 người thụ hưởng, với tổng kinh phí hơn 7,7 tỉ đồng. Trong đó, khoảng 7.000 người đã đăng ký tài khoản, sẽ được chuyển khoản trực tiếp. Khoảng 62.000 người còn lại sẽ nhận tiền mặt tại phường từ nay đến hết ngày 15-9.

Nhân viên, công chức hỗ trợ người cao tuổi nhận quà Tết Độc lập. Ảnh: HN

Nhiều địa phương khác trên địa bàn TP.HCM cũng đang khẩn trương tổ chức chi trả quà Tết Độc lập đến người dân. Công tác chi trả được triển khai đồng bộ, huy động lực lượng cán bộ, công chức, công an, quân sự… nhằm bảo đảm việc chi trả diễn ra nhanh chóng, thuận tiện và không để bà con phải chờ đợi lâu.