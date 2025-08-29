Công an TP.HCM có văn bản khẩn về giải pháp tặng quà Tết Độc lập 29/08/2025 19:21

(PLO)- Công an TP.HCM vừa có văn bản khẩn yêu cầu công an cấp xã trên địa bàn TP triển khai việc rà soát nhân khẩu, cấp định danh điện tử và phối hợp chi trả quà 100.000 đồng cho người dân dịp 2-9.

Ngày 29-8, Công an TP.HCM ban hành văn bản khẩn gửi công an các phường, xã về việc thực hiện giải pháp tặng quà 100.000 đồng cho toàn thể Nhân dân trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, công an cấp xã phải khẩn trương rà soát, cập nhật đầy đủ nhân khẩu trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 31-8.

Đối với những người dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (đăng ký thường trú, tạm trú hoặc đã khai báo nơi ở hiện tại), lực lượng công an sẽ hướng dẫn cấp tài khoản định danh điện tử mức 2, mở tài khoản ngân hàng và tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID để phục vụ việc nhận quà.

Người dân sẽ nhận quà thông qua tài khoản hưởng An sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Ảnh: NT

Với các trường hợp chưa có thông tin trong hệ thống, công an phường, xã sẽ xác minh, bổ sung dữ liệu, đồng thời hướng dẫn làm căn cước công dân, đăng ký định danh điện tử mức 2 và tích hợp tương tự.

Công an TP.HCM cũng lưu ý, trong quá trình thực hiện, lực lượng chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền về các tiện ích khác trên ứng dụng VNeID như sổ sức khỏe điện tử, tích hợp giấy tờ, mua vé và check-in sân bay bằng sinh trắc học để người dân biết và sử dụng.

Để đảm bảo kế hoạch diễn ra đồng bộ, công an cấp xã phải phối hợp với UBND phường, xã, thị trấn lập danh sách tài khoản tại kho bạc, gửi về Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM trước ngày 30-8.

Cùng với đó, phối hợp với các ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombank, MB, Agribank, VietinBank... để tuyên truyền việc sử dụng tài khoản an sinh xã hội trên VNeID, bảo đảm việc nhận quà thuận tiện và minh bạch.

Sau khi UBND cấp xã thực hiện chi trả theo quy trình, công an sẽ cập nhật trạng thái “đã tặng quà” vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tránh trùng lặp và sai sót.