22 người lắc tài xỉu ăn tiền trong vườn mít 24/12/2025 10:57

(PLO)- Công an TP Cần Thơ bắt quả tang 22 người lắc tài xỉu ăn tiền tại xã Đông Phước, tạm giữ hình sự 14 người để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ngày 24-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 14 người để điều tra về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 21-12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Cần Thơ bắt quả tang 22 người đang đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền. Vụ việc xảy ra tại vườn mít thuộc ấp Long An A, xã Đông Phước.

22 người bị bắt quả tang lắc tài xỉu ăn tiền trong vườn mít

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ trên chiếu bạc 8,6 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan, đồng thời tạm giữ trên người những người này hơn 71 triệu đồng và 15 điện thoại di động các loại.

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các hình thức đánh bạc, cá cược ăn tiền dưới mọi hình thức, nhất là dịp cuối năm, giáp Tết. Mọi hành vi đánh bạc, cá cược ăn tiền đều vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều hệ lụy về an ninh, trật tự.

Người dân cũng cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kịp thời tố giác các hành vi vi phạm để góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.