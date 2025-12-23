Công an TP Cần Thơ truy nã bị can Trần Văn Hùng 23/12/2025 20:42

(PLO)- Bị hại thuê bị can Phơi làm thủ tục tách thửa, sang tên giấy tờ đất và giao bản gốc cùng các giấy tờ cá nhân, sau đó, Phơi thuê Hùng giả làm bị hại để sang tên cho người khác, chiếm đoạt 700 triệu đồng.

Tối 23-12, Công an TP Cần Thơ cho biết Phòng Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Trần Văn Hùng (55 tuổi, ngụ xã Châu Thành, TP Cần Thơ).

Trước đó, ngày 30-10, bị can Hùng cùng đồng phạm là Dương Văn Phơi bị Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, bị can Phơi bị bắt tạm giam, còn Hùng không có mặt tại địa phương, nên Công an ra quyết định truy nã Hùng.

Phòng Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Trần Văn Hùng (55 tuổi, ngụ xã Châu Thành, TP Cần Thơ).

Thông tin ban đầu, khoảng tháng 3-2018, ông LVM (ngụ phường Ô Môn, TP Cần Thơ) thuê Phơi làm thủ tục tách thửa, sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để thuận tiện cho việc sang tên, ông M đã giao cho Phơi bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng các giấy tờ cá nhân.

Lợi dụng việc này, Phơi nảy sinh ý định chuyển nhượng đất của ông M cho người khác để chiếm đoạt tiền. Để thực hiện hành vi phạm tội, Phơi thuê Hùng đóng giả là ông M, với giá 40 triệu đồng.

Sau đó, Phơi lấy ảnh của Hùng thay vào ảnh trên giấy chứng minh nhân dân của ông M. Giữa tháng 5-2018, Phơi và Hùng đến Văn phòng công chứng, rồi để Hùng đóng giả ông M ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất trên cho người khác,. Qua đó, chiếm đoạt số tiền 700 triệu đồng.

Trong quyết định truy nã, Công an đề nghị người dân phát hiện bị can Hùng ở đâu có thể báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ (địa chỉ: số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, TP Cần Thơ); hoặc liên hệ với Điều tra viên Trần Thị Thu Vân qua số điện thoại 0907.666.416.

Ngoài ra, người dân có thông tin liên quan bị can cũng có thể liên hệ cơ quan Công an gần nhất để báo tin.