Xét xử 7 cựu cán bộ ở Cần Thơ vi phạm về bồi thường khi thu hồi đất: Cựu phó chủ tịch thị trấn không nhận tội

(PLO)- Trong vụ xét xử 7 bị cáo vi phạm bồi thường khi thu hồi đất, cựu phó chủ tịch thị trấn không nhận tội; cựu chánh thanh tra huyện nói nhận thức pháp luật hạn chế; cựu chủ tịch huyện nói quy kết bị cáo thiếu trách nhiệm là hơi quá.

Sáng 23-12, TAND TP Cần Thơ tiếp tục xét xử vụ 7 cựu cán bộ huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cũ vi phạm quy định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: NHẪN NAM

Cụ thể, các bị cáo Phan Việt Đức, cựu Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn; Lê Hoàng Đủ, công chức; Lâm Sĩ Tiếng, nhân viên hợp đồng bị truy tố về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Các bị cáo Nguyễn Thanh Giang (cựu chủ tịch huyện), Phạm Đăng Khoa (cựu chánh thanh tra huyện), Trần Điền Lâm (cựu trưởng phòng TN&MT), Dương Ngọc Hải (cựu phó chủ tịch huyện) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại phiên tòa, bị cáo Lâm cho biết trường hợp của ông L, có quy định của UBND tỉnh về việc công trình sai phép có quyết định xử phạt hành chính hoặc biên bản vi phạm thì không được bồi thường nhưng vẫn được hỗ trợ.

Chủ tọa hỏi bị cáo quyết định của ủy ban có được trái với luật và nghị định không, ở đây là Luật Đất đai, cụ thể là khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013...

Bị cáo Dương Ngọc Hải. Ảnh: NHẪN NAM

Bị cáo Hải cũng khai về chính sách riêng đối với tài sản tạo lập trái pháp luật không được bồi thường nhưng được hỗ trợ (như trường hợp ông L). Theo đó, bị cáo cho rằng mình đã áp dụng đúng Quyết định 26 của UBND tỉnh Hậu Giang.

Bị cáo cũng cho rằng thời điểm kiểm đếm tài sản của ông L, không có văn bản nào ngăn chặn hay xử lý hành vi vi phạm của ông này, do đó việc hỗ trợ chưa có nội dung nào khẳng định sai.

Bị cáo Hải cho rằng trách nhiệm phát hiện hành vi vi phạm của ông L thuộc thẩm quyền của UBND thị trấn, cáo trạng nói bị cáo thiếu trách nhiệm mà trách nhiệm này thuộc thẩm quyền thị trấn.

Văn bản bị cáo ký không có nội dung về công hỗ trợ đào ao mà là hỗ trợ khác, nếu có nội dung hỗ trợ đào ao trong văn bản mà bị cáo không kiểm tra thì trách nhiệm của bị cáo còn nằm trong các hồ sơ thành phần đi kèm thì bị cáo nói xem xét lại.

Bị cáo này nhận sai về khoản hỗ trợ di dời cá, ba phần hỗ trợ còn lại thực hiện đúng chính sách.

Cũng theo bị cáo Hải, hành vi của các bị cáo là hành vi gián tiếp và chưa có tiền lệ; các bị cáo không có động cơ vụ lợi; bị cáo thiếu trách nhiệm là thiếu so với UBND giao nhưng có tình tiết bất khả kháng…

Bị cáo Nguyễn Thanh Giang. Ảnh: NHẪN NAM

Bị cáo Giang nói bản thân chịu trách nhiệm người đứng đầu, không nhắc nhở đôn đốc kiểm tra các cơ quan tham mưu quản lý đất đai, còn lại mong HĐXX xem xét. Bị cáo nói thực hiện với tinh thần trách nhiệm để dự án thuận lợi phục vụ phát triển địa phương chứ không vụ lợi…

Toà hỏi bị cáo bị truy tố tội thiếu trách nhiệm mà bị cáo nói đã làm hết trách nhiệm thì có oan cho bị cáo không? Bị cáo Giang trả lời: “Nói bị cáo thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là hơi quá với bị cáo”. Bị cáo này thừa nhận có hậu quả xảy ra.

Tòa hỏi bị cáo Khoa sao không tham mưu uỷ ban thu hồi khắc phục số tiền này và xử lý trách nhiệm cán bộ làm sai mà để kéo dài không xử lý dẫn đến như hôm nay? Bị cáo nói do nhận thức pháp luật chưa đầy đủ các quy định, cạnh đó bị cáo này nói mới về công tác thanh tra nên nghiệp vụ chuyên môn chưa đảm bảo

Tòa hỏi bị cáo Khoa thấy mình bị oan không? Bị cáo nói mình có sai mà lượng hình cao quá xin xem xét. Toà nói mới truy tố, đã lượng hình đâu...

Bị cáo Phan Việt Đức. Ảnh: NHẪN NAM

Khi nghe tòa hỏi có đồng ý về tội danh cáo trạng truy tố không, bị cáo Đức nói “không nhận”. Sau đó tòa đọc một số bút lục ghi lời khai của bị cáo, bị cáo cho rằng cán bộ ghi chứ bị cáo không khai vậy. Tòa hỏi bản tự khai bị cáo không khai thì sao điều tra viên biết bị cáo sử dụng đất gần ông L, bị cáo từng là cấp dưới của ông L…

Phiên tòa đang tiếp tục...