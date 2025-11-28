Đang xét xử 7 cựu cán bộ ở Cần Thơ vi phạm quy định về bồi thường khi thu hồi đất 28/11/2025 11:32

(PLO)- 7 cựu cán bộ này trước đây công tác tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, bị cáo buộc vi phạm về bồi thường đất, thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại cho ngân sách gần 2 tỉ đồng.

Ngày 28-11, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với 7 bị cáo là cựu cán bộ của huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

7 bị cáo ra tòa ngày 28-11. Ảnh: NHẪN NAM

Cụ thể, các bị cáo Phan Việt Đức, cựu Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn; Lê Hoàng Đủ, công chức; Lâm Sĩ Tiếng, nhân viên hợp đồng, bị xét xử về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Các bị cáo Nguyễn Thanh Giang (cựu chủ tịch huyện), Phạm Đăng Khoa (cựu chánh thanh tra huyện), Trần Điền Lâm (cựu trưởng phòng TN&MT), Dương Ngọc Hải (cựu phó chủ tịch huyện) bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, từ năm 2021 - 2023, tại địa bàn huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (nay là TP Cần Thơ), trong quá trình thực hiện công tác xét bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Đường tỉnh 931 (đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến cầu Xẻo Vẹt) và thực hiện công tác thanh tra việc quản lý sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư liên quan đến trường hợp ông NVL, các bị cáo trên đã có hành vi vi phạm pháp luật.

Video: Phiên tòa xét xử 7 bị cáo.

Cụ thể, ông Phan Việt Đức (khi đó là phó chủ tịch UBND) và Lê Hoàng Đủ (cán bộ địa chính) thị trấn Vĩnh Viễn (nay là xã Vĩnh Viễn) trong quá trình xét tính pháp lý để thực hiện chính sách, phát hiện việc ông L đào ao, lắp đặt cống, trồng cây lâu năm trên phần đất bị ảnh hưởng dự án là vi phạm pháp luật về đất đai nhưng không ngăn chặn, đề xuất xem xét xử lý buộc ông này khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất.

Vì nể nang ông L là “sếp cũ” nên các bị cáo đã ký xác nhận các thông tin có liên quan để áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, dẫn đến cơ quan chức năng huyện Long Mỹ thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho ông L không đúng đối tượng theo quy định pháp luật.

Bị cáo Lâm Sĩ Tiếng trong quá trình thẩm định hồ sơ, đã phát hiện vi phạm pháp luật về đất đai của ông L nhưng không kiên quyết đề xuất ngăn chặn, xử lý mà soạn thảo nhiều tờ trình, quyết định, dẫn đến cơ quan chức năng huyện Long Mỹ thực hiện chính sách cho ông L không đúng đối tượng theo quy định pháp luật.

Bị cáo Trần Điền Lâm là Trưởng phòng TN&MT, thiếu trách nhiệm, không kiểm tra tính hợp lệ, kết quả áp dụng pháp luật phương án, ký nhiều tờ trình, tham mưu nhiều quyết định liên quan đến ông L như trên.

Trong khi đó, bị cáo Dương Ngọc Hải khi đó là Phó Chủ tịch UBND huyện, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý thực trạng, tiến độ triển khai của dự án, không kiểm tra tính hợp lệ, kết quả áp dụng pháp luật phương án. Do tin tưởng cấp dưới, không kiểm tra toàn diện hồ sơ, đã ký ban hành quyết định phê duyệt phương án trong đó có trường hợp ông L không đúng đối tượng theo quy định pháp luật.

Với hành vi trên, cáo trạng quy buộc các ông Đức, Đủ, Tiếng, Lâm, Hải gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với tổng số tiền hơn 214 triệu đồng (hỗ trợ công đào ao, chi phí di dời thủy sản, bồi thường cây trồng, bồi thường cống).

Cũng theo cáo trạng, Phạm Đăng Khoa là Trưởng đoàn Thanh tra, trong quá trình thanh tra đã phát hiện sai phạm của ông L, tuy nhiên khi tham mưu ban hành kết luận thanh tra đã không kiến nghị, đề xuất xử lý hành vi vi phạm về đất đai và buộc ông L, dẫn đến hết thời hiệu xử lý vụ việc…

Nguyễn Thanh Giang là Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ đã thiếu trách nhiệm, không kiên quyết thực hiện xử lý triệt để, dứt điểm sai phạm của ông L…

Theo đó, cáo trạng quy kết bị can Khoa và Giang đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với tổng số tiền hơn 1,67 tỉ (tiền bồi thường, hỗ trợ sai đối tượng).

PLO sẽ tiếp tục thông tin về phiên tòa trong bản tin sau.