Cần Thơ trao đổi với Ngân hàng thế giới về dự án chống ngập có tổng mức đầu tư hơn 9.100 tỉ 27/11/2025 21:55

(PLO)- Ngoài báo cáo về dự án 3, Cần Thơ đã trao đổi với đoàn công tác Ngân hàng thế giới về nhu cầu vốn đối với dự án 4 với đề xuất hơn 9.100 tỉ.

Chiều 27-11, trong chuyến khảo sát tại TP Cần Thơ, đoàn công tác của Ngân hàng thế giới (WB) đã đến thăm cống âu thuyền Cái Khế, xem vận hành thực tế cổng điều tiết nước; vận hành hệ thống thông tin quản lý rủi ro lũ lụt; nghe báo cáo dự án 3 và thảo luận về nhu cầu hỗ trợ tài chính trong tương lai đối với dự án 4.

Đoàn công tác của WB và lãnh đạo UBND TP, các sở ngành trao đổi về dự án 4. Ảnh: NHẪN NAM

Theo báo cáo của Ban ODA, Dự án 4 có mục tiêu hoàn chỉnh hạ tầng đô thị vùng lõi quận Bình Thủy (nay là các phường Bình Thuỷ, Long Tuyền, Thới An Đông); tăng cường kết nối giao thông và logistics với các khu vực xung quanh, giảm rủi ro ngập lụt trong khu vực đô thị trung tâm và tăng cường kết nối giữa các khu vực trung tâm TP.

Dự án gồm ba hợp phần: Mở rộng khả năng kiểm soát ngập khu vực nội ô TP thích ứng với biến đổi khí hậu; Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông TP Cần Thơ thích ứng biến đổi khí hậu; Phát triển khu tái định cư. Tổng mức đầu tư đề xuất của dự án 4 khoảng 9.144 tỉ đồng (tương đương khoảng 362 triệu USD).

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Tài chính đã thông tin về dư nợ vay và hạn mức còn lại của TP theo thông tin từ Bộ Tài chính…

Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Quốc gia WB khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia cho biết, WB đã trao đổi với Bộ Tài chính về những cam kết trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, trong đó có phần dành cho Cần Thơ.

WB đặt mục tiêu khá tham vọng là dự kiến xây dựng một dự án chống chịu chung cho các vùng đô thị của Việt Nam, trong đó có Cần Thơ. Bà cũng đề xuất, TP bây giờ đã rộng lớn hơn nên có thể mở rộng ra các địa bàn khác.

Bà Mariam cho biết phía WB mong muốn tiếp tục hỗ trợ cho TP trong việc thực hiện dự án tiếp theo tuy nhiên đi vào vấn đề cụ thể sẽ có nhóm chuyên gia hỗ trợ…

Đoàn công tác của WB chụp hình lưu niệm với lãnh đạo TP và các sở, ngành trong nhà điều hành, cạnh cống âu thuyền Cái Khế. Ảnh: NHẪN NAM

Nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết từng thấy cảnh ngập lụt ở Cần Thơ khi đi công tác. Ông đánh giá cao việc vận hành cống âu thuyền Cái Khế của địa phương này và cho rằng không chỉ như báo cáo là giúp chống ngập cho một vùng đô thị với mấy trăm ngàn dân, mà thực tế không chỉ là cuộc sống người dân mà quan trọng sự phát triển của TP, sự phát triển của các doanh nghiệp.

“Tương lai TP này muốn phát triển hơn thì phải được bảo vệ một vùng rộng hơn. Mục tiêu tăng trưởng 10% hoặc hơn nữa sẽ gặp khó nếu TP cứ bị thiệt hại do ngập lụt. Lợi ích lớn hơn rất nhiều 300 triệu USD, vì vậy, trong thuyết minh TP nên nhấn mạnh về việc này” – ông Phát gợi ý cho TP.

Đồng thời ông cũng đánh giá đây là một mô hình rất tốt và với tư cách là một công dân Việt Nam ông kiến nghị WB hỗ trợ để xử lý vấn đề tương tự cho TP.HCM và các đô thị tương tự ở ĐBSCL.

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP bày tỏ sự cảm ơn về việc WB đã hỗ trợ TP thực hiện dự án 3, đã mang lại hiệu quả rất tích cực trong việc chống ngập trong vùng bảo vệ của dự án (quận Ninh Kiều cũ).

Ông cho biết TP đang rà soát điều chỉnh quy hoạch chung và phải xong trong tháng 12-2025. Qua tham vấn được biết WB tiếp tục hỗ trợ cho TP thực hiện các dự án, Phó Chủ tịch UBND TP bày tỏ mong muốn tiếp tục được nghe các góp ý của chuyên gia WB để TP thực hiện quy hoạch điều chỉnh đạt hiệu quả, đảm bảo yêu cầu phát triển của TP.