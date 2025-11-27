Cần Thơ trao đổi với Ngân hàng thế giới về dự án chống ngập có tổng mức đầu tư hơn 9.100 tỉ

Chiều 27-11, trong chuyến khảo sát tại TP Cần Thơ, đoàn công tác của Ngân hàng thế giới (WB) đã đến thăm cống âu thuyền Cái Khế, xem vận hành thực tế cổng điều tiết nước; vận hành hệ thống thông tin quản lý rủi ro lũ lụt; nghe báo cáo dự án 3 và thảo luận về nhu cầu hỗ trợ tài chính trong tương lai đối với dự án 4.
Theo báo cáo của Ban ODA, Dự án 4 có mục tiêu hoàn chỉnh hạ tầng đô thị vùng lõi quận Bình Thủy (nay là các phường Bình Thuỷ, Long Tuyền, Thới An Đông); tăng cường kết nối giao thông và logistics với các khu vực xung quanh, giảm rủi ro ngập lụt trong khu vực đô thị trung tâm và tăng cường kết nối giữa các khu vực trung tâm TP.
Dự án gồm ba hợp phần: Mở rộng khả năng kiểm soát ngập khu vực nội ô TP thích ứng với biến đổi khí hậu; Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông TP Cần Thơ thích ứng biến đổi khí hậu; Phát triển khu tái định cư. Tổng mức đầu tư đề xuất của dự án 4 khoảng 9.144 tỉ đồng (tương đương khoảng 362 triệu USD).
Tại buổi làm việc, đại diện Sở Tài chính đã thông tin về dư nợ vay và hạn mức còn lại của TP theo thông tin từ Bộ Tài chính…
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Quốc gia WB khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia cho biết, WB đã trao đổi với Bộ Tài chính về những cam kết trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, trong đó có phần dành cho Cần Thơ.
WB đặt mục tiêu khá tham vọng là dự kiến xây dựng một dự án chống chịu chung cho các vùng đô thị của Việt Nam, trong đó có Cần Thơ. Bà cũng đề xuất, TP bây giờ đã rộng lớn hơn nên có thể mở rộng ra các địa bàn khác.
Bà Mariam cho biết phía WB mong muốn tiếp tục hỗ trợ cho TP trong việc thực hiện dự án tiếp theo tuy nhiên đi vào vấn đề cụ thể sẽ có nhóm chuyên gia hỗ trợ…
Nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết từng thấy cảnh ngập lụt ở Cần Thơ khi đi công tác. Ông đánh giá cao việc vận hành cống âu thuyền Cái Khế của địa phương này và cho rằng không chỉ như báo cáo là giúp chống ngập cho một vùng đô thị với mấy trăm ngàn dân, mà thực tế không chỉ là cuộc sống người dân mà quan trọng sự phát triển của TP, sự phát triển của các doanh nghiệp.
“Tương lai TP này muốn phát triển hơn thì phải được bảo vệ một vùng rộng hơn. Mục tiêu tăng trưởng 10% hoặc hơn nữa sẽ gặp khó nếu TP cứ bị thiệt hại do ngập lụt. Lợi ích lớn hơn rất nhiều 300 triệu USD, vì vậy, trong thuyết minh TP nên nhấn mạnh về việc này” – ông Phát gợi ý cho TP.
Đồng thời ông cũng đánh giá đây là một mô hình rất tốt và với tư cách là một công dân Việt Nam ông kiến nghị WB hỗ trợ để xử lý vấn đề tương tự cho TP.HCM và các đô thị tương tự ở ĐBSCL.
Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP bày tỏ sự cảm ơn về việc WB đã hỗ trợ TP thực hiện dự án 3, đã mang lại hiệu quả rất tích cực trong việc chống ngập trong vùng bảo vệ của dự án (quận Ninh Kiều cũ).
Ông cho biết TP đang rà soát điều chỉnh quy hoạch chung và phải xong trong tháng 12-2025. Qua tham vấn được biết WB tiếp tục hỗ trợ cho TP thực hiện các dự án, Phó Chủ tịch UBND TP bày tỏ mong muốn tiếp tục được nghe các góp ý của chuyên gia WB để TP thực hiện quy hoạch điều chỉnh đạt hiệu quả, đảm bảo yêu cầu phát triển của TP.
Hiệu quả chống ngập của dự án 3
Dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị (dự án 3) vốn của WB và vốn hỗ trợ của Seco (Thụy Sĩ).
Báo cáo kết quả về chống ngập của dự án 3, Ban ODA cho biết, khi dự án hoàn thành. Ban ODA đã vận hành đồng loạt 12 cống, âu thuyền và hai trạm bơm, kết hợp với hệ thống kè sông Cần Thơ, kè Cái Sơn - Mương Khai nhằm đảm bảo ngăn triều, chống ngập cho vùng lõi trung tâm TP.
Theo dự báo mực nước triều tháng 8-2025 vượt trên mức báo động III (mực nước trên 2.0m). Mực nước chênh cao điểm đo tại cửa cống Cái Khế: mực nước trong TP là +1.3m, mực nước ngoài sông Cần Thơ là +2.1m
Kết quả vận hành đồng loạt các công trình của dự án đã không còn tình trạng ngập lụt tại các tuyến đường trong khu vực đô thị trung tâm quận Ninh Kiều (cũ) khi triều cường dâng cao.
Việc này cho thấy hiệu quả ngăn triều, chống ngập cho vùng lõi trung tâm TP theo mục tiêu của dự án được phê duyệt. Dân số được bảo vệ trước ngập lụt trong những ngày triều cường, bảo vệ trước rủi ro lũ lụt là 442.658 người…