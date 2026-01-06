Đồng Nai đang xây dựng 8 tuyến đường giao thông kết nối sân bay Long Thành 06/01/2026 20:01

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu cần phải đẩy nhanh tiến độ các tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành khi đưa vào khai thác thương mại.

Chiều 6-1-2026, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út và Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị để nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng giao thông kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo báo cáo của các đơn vị tại cuộc họp, để phục vụ kết nối giao thông với sân bay Long Thành, trên địa bàn tỉnh hiện có 8 dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường được triển khai.

Hiện có 4 dự án đã triển khai công tác thi công xây dựng gồm thành phần 1 của đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 16km, thành phần 3 đường Vành đai 3 – TP.HCM, dự án nâng cấp đường tỉnh 25B và dự án xây dựng đường tỉnh 25C.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VŨ HỘI

Các dự án còn lại đang làm thủ tục đầu tư gồm nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tỉnh 769, 773 và đầu tư xây dựng các tuyến đường tỉnh 770B, 769E.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, đến nay dự án thành phần 3 đường Vành đai 3 – TP.HCM đã đạt hơn 63%, thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đạt 66%, dự án nâng cấp đường tỉnh 25B đạt gần 29%, đường tỉnh 25C đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Theo đánh giá chung, tiến độ thi công các dự án thời gian qua vẫn còn chậm, chưa đáp ứng tiến độ. Nguyên nhân được các cơ quan đơn vị liên quan đánh giá chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Các tuyến giao thông sẽ được kết nối với 2 tuyến T1 và T2 vào sân bay Long Thành. Ảnh: VŨ HỘI

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp đơn vị chủ đầu tư tháo gỡ sớm vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, lập kế hoạch triển khai thi công cụ thể đối với từng dự án.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức yêu cầu các đơn vị xử lý vướng mắc về mặt bằng, dứt điểm trong tháng 1-2026, đẩy nhanh tiến độ các dự án, hoàn thành trong tháng 6-2026 để đáp ứng mục tiêu kết nối khi sân bay Long Thành đưa vào khai thác thương mại.