Cảnh báo vùng cấm flycam quanh sân bay và những điều cần biết 26/02/2026 11:12

(PLO)- Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) chia sẻ những quy định và cảnh báo nghiêm ngặt về việc sử dụng flycam tại khu vực sân bay nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay.

Thiết bị bay không người lái (flycam/drone) xâm nhập khu vực sân bay là mối đe dọa trực tiếp đối với an toàn hàng không. Khi phát hiện flycam xuất hiện trong vùng trời kiểm soát, lực lượng điều hành bay buộc phải tăng giãn cách hoặc tạm dừng hoạt động cất, hạ cánh. Việc này nhằm phòng ngừa nguy cơ va chạm, gây ảnh hưởng dây chuyền đến lịch khai thác của nhiều chuyến bay khác.

Thực tế cho thấy chỉ một sự cố flycam có thể làm gián đoạn hoạt động khai thác trên diện rộng. Hàng chục chuyến bay có thể bị chậm, hủy hoặc phải chuyển hướng, kéo theo hệ lụy rất lớn.

Trước tình trạng này, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đã chia sẻ các quy định liên quan đến việc sử dụng flycam. ACV nhấn mạnh cần tăng cường tuyên truyền, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái trái phép. Việc bảo vệ khu vực lân cận sân bay nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay.