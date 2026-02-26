Cảnh sát giao thông dẫn đường trên cao tốc đưa bé trai 12 tuổi đi cấp cứu 26/02/2026 10:07

(PLO)- Nhận tin khẩn, Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 đã dùng xe đặc chủng dẫn đường, đưa bé trai 12 tuổi ở Vĩnh Long bị ngã nhập viện kịp thời.

Ngày 26-2, tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa hỗ trợ dẫn đường đưa một bé trai 12 tuổi đi cấp cứu.

Trước đó, lúc 17 giờ 45 ngày 25-2, chị HTC (31 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) gọi vào đường dây nóng của Đội đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Con trai chị là cháu PTP (12 tuổi, ngụ phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long) bị ngã từ trên cây cao xuống đất.

Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 dùng xe đặc chủng dẫn đường đưa bé trai đi cấp cứu

Thời điểm này, ô tô chở cháu bé di chuyển trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ đúng giờ cao điểm. Phương tiện lưu thông đông nên việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Đội phân công tổ công tác do Thiếu tá Phan Văn Lượng, Phó Đội trưởng làm tổ trưởng cùng Đại úy Hoàng Tiến Dũng, Đại úy Trịnh Đức Anh và một cán bộ cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ. Tổ công tác sử dụng xe đặc chủng dẫn đường, đưa cháu đến Bệnh viện Triều An nhanh nhất.

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, cháu bé đã nhập viện cấp cứu. Hiện cháu đang được các bác sĩ theo dõi và chăm sóc tích cực.