Chốt thời điểm khởi công mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận 11/11/2025 17:23

(PLO)- Dự án đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ được khởi công vào tháng 12 tới.

Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, dịp 19-12 tới đây, Bộ Xây dựng sẽ khởi công bốn dự án lớn.

Các dự án này gồm: Mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận; mở rộng đoạn cao tốc Cam Lộ (Quảng Trị) - La Sơn (Huế); hoàn thiện hầm Thần Vũ (Nghệ An) thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam và xây mới tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Trong bốn dự án trên, việc mở rộng tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận được nhiều người dân phía Nam chờ đợi vì tuyến đường này thường xuyên ùn tắc.

Dự án được thực hiện trên chiều dài 96,13 km, điểm đầu tại nút giao Chợ Đệm (TP.HCM), điểm cuối tại đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 (tỉnh Đồng Tháp).

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: V.LONG

Dự án mở rộng gồm đoạn TP.HCM - Trung Lương mở rộng từ 4 lên 8 làn xe, nền đường 41 m, vận tốc thiết kế 120 km/h. Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận mở rộng từ 4 lên 6 làn xe, nền đường 32,25 m, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Trong quy hoạch dài hạn, đoạn Chợ Đệm - Vành đai 4 sẽ đạt quy mô 12 làn xe, đoạn Vành đai 4 - Trung Lương 10 làn xe.

Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 41.372 tỉ đồng, tăng khoảng 1.572 tỉ đồng so với dự kiến ban đầu. Trong đó, chi phí xây dựng 24.467 tỉ đồng, bồi thường - tái định cư 4.327 tỉ đồng, thiết bị 1.032 tỉ đồng, quản lý và tư vấn 1.603 tỉ đồng, dự phòng 4.880 tỉ đồng, chi phí lãi vay 5.063 tỉ đồng.

Dự án được đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT. Nhà đầu tư cam kết vốn chủ sở hữu khoảng hơn 6.200 tỉ đồng, còn lại huy động từ tín dụng. Tỉ suất lợi nhuận dự kiến gần 12%/năm.

Để thu hồi vốn, Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) đề xuất phương án như sau: Trước mắt, thu phí đoạn TP.HCM - Trung Lương để hoàn vốn cho phần mở rộng; đối với đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận ưu tiên hoàn vốn cho giai đoạn 1, sau đó mới đến giai đoạn mở rộng.

Cơ quan này tính toán, với phương án trên, nhà đầu tư cần 21 năm 3 tháng để thu hồi vốn.

Về giải phóng mặt bằng, dự án cần khoảng 1.045 ha đất. Trước đây đã giải phóng hơn 949 ha, nay cần thêm gần 96 ha. Trong đó, 6,37 ha thuộc địa phận TP.HCM, 60,84 ha tại Long An và gần 29 ha ở Đồng Tháp.