Ông Trump nói thẳng Mỹ cần sở hữu Greenland để ngăn Nga và Trung Quốc 10/01/2026 06:30

Ngày 9-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ cần sở hữu đảo Greenland (Đan Mạch) để ngăn Nga hoặc Trung Quốc kiểm soát hòn đảo này trong tương lai, theo hãng tin Reuters.

“Chúng tôi sẽ làm điều gì đó với Greenland, dù họ có thích hay không. Bởi vì nếu chúng tôi không làm, Nga hoặc Trung Quốc sẽ tiếp quản Greenland, và chúng tôi sẽ không để Nga hay Trung Quốc trở thành láng giềng” - ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng trong cuộc gặp với các lãnh đạo ngành dầu mỏ.

Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng Mỹ phải giành quyền sở hữu Greenland, dù nước này đã có hiện diện quân sự trên đảo theo một thỏa thuận ký năm 1951, bởi những thỏa thuận như vậy không đủ để bảo đảm an ninh cho Greenland.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Người ta bảo vệ quyền sở hữu. Người ta không bảo vệ các hợp đồng thuê. Và chúng tôi sẽ phải bảo vệ Greenland. Nếu chúng tôi không làm, Trung Quốc hoặc Nga sẽ làm” - ông Trump nói.

Trung Quốc và Nga chưa bình luận về phát ngôn của ông Trump.

Thời gian qua, ông Trump và các quan chức Nhà Trắng đã thảo luận nhiều kế hoạch khác nhau nhằm đưa Greenland dưới sự kiểm soát của Mỹ. Trong đó có các khả năng sử dụng quân đội Mỹ hoặc chi trả một khoản tiền lớn cho người dân Greenland như một phần nỗ lực thuyết phục họ tách khỏi Đan Mạch và có thể gia nhập Mỹ.

Những ngày gần đây, các nhà lãnh đạo tại Đan Mạch và khắp châu Âu đã phản ứng gay gắt trước các phát biểu từ chính quyền Mỹ liên quan Greenland.

Hôm 6-1, Pháp, Đức, ý, Ba Lan, Tây Ban Nha, Anh và Đan Mạch ra tuyên bố chung, khẳng định chỉ Greenland và Đan Mạch mới có quyền quyết định các vấn đề về Greenland.