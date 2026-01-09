Mỹ sẽ chi 100.000 USD mỗi người dân Greenland để họ ly khai khỏi Đan Mạch? 09/01/2026 07:57

(PLO)- Hãng Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết Mỹ thảo luận chi tới 100.000 USD cho mỗi người dân Greenland, nhằm thuyết phục họ ly khai khỏi Đan Mạch, mở đường cho khả năng sáp nhập vào Mỹ.

Hãng Reuters ngày 8-1 dẫn 4 nguồn thạo tin cho biết các quan chức Mỹ đã thảo luận về phương án chi một khoản tiền lớn cho người dân đảo Greenland, nhằm thuyết phục họ ly khai khỏi Đan Mạch và tiến tới khả năng sáp nhập vào Mỹ.

Mặc dù con số cụ thể và phương thức thực hiện vẫn chưa được xác định, nhưng theo 2 nguồn tin (đề nghị không tiết lộ danh tính do tính chất nhạy cảm của các cuộc thảo luận nội bộ), các quan chức Mỹ - gồm cả các trợ lý Nhà Trắng - đã bàn thảo về mức chi trả dao động từ 10.000 đến 100.000 USD cho mỗi người dân.

Một trong những nguồn tin cho biết việc bàn thảo về các khoản thanh toán trọn gói nói trên không hẳn là mới. Tuy nhiên, vấn đề đã được bàn bạc nghiêm túc hơn trong những ngày gần đây và các trợ lý đang cân nhắc những mức giá trị cao hơn. Khả năng chi trả 100.000 USD/người - tương đương tổng mức ngân sách gần 6 tỉ USD - là một khả năng thực tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Nhiều chi tiết về bất kỳ khoản thanh toán tiềm năng nào vẫn chưa rõ ràng, chẳng hạn thời điểm và quy trình giải ngân nếu chính quyền ông Trump theo đuổi lộ trình này, hoặc chính xác những gì người dân Greenland phải thực hiện để đổi lại quyền lợi đó.

Ý tưởng chi trả trực tiếp cho cư dân Greenland (một lãnh thổ hải ngoại của Đan Mạch) được xem là một cách lý giải cho việc Mỹ có thể tìm cách “mua” hòn đảo này, bất chấp việc chính quyền Đan Mạch và Greenland nhiều lần khẳng định hòn đảo này không phải để bán.

Theo Reuters, đây là một trong những phương án đang được Nhà Trắng thảo luận nhằm giành quyền kiểm soát Greenland, bao gồm cả khả năng sử dụng quân đội Mỹ.

Tuy nhiên, rủi ro của chiến thuật này nằm ở chỗ nó mang tính thực dụng quá mức, thậm chí có thể bị xem là hạ thấp phẩm giá của một cộng đồng dân cư vốn từ lâu đã tranh luận về nền độc lập cũng như sự phụ thuộc kinh tế vào Đan Mạch.

Khi được đề nghị bình luận về các cuộc thảo luận mua hòn đảo, bao gồm khả năng chi trả trực tiếp cho người dân Greenland, Nhà Trắng đã hướng Reuters tham khảo các phát biểu của Thư ký báo chí Karoline Leavitt và Ngoại trưởng Marco Rubio.

Trong cuộc họp báo ngày 7-1, bà Leavitt thừa nhận ông Trump và các cố vấn an ninh quốc gia đang "xem xét một thương vụ tiềm năng sẽ diễn ra như thế nào".

Trong khi đó, ông Rubio cũng cho biết sẽ gặp người đồng cấp Đan Mạch vào tuần tới tại Washington DC để thảo luận về vấn đề Greenland.

Đại sứ quán Đan Mạch từ chối bình luận và văn phòng đại diện của Greenland tại Washington DC cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Bên cạnh đó, một nguồn tin của Reuters nói rằng Đại sứ Đan Mạch Jesper Moller Sorensen và ông Jacob Isbosethsen, Trưởng đại diện của Greenland tại Washington DC, đã gặp các quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng vào ngày 8-1.

Nhà Trắng hiện chưa lên tiếng chính thức về thông tin này.