Cộng hòa 'bắt tay' Dân chủ ngăn ông Trump lại tấn công Venezuela hay phát động chiến dịch với Greenland

Ngày 8-1, Thượng viện Mỹ đã thúc đẩy một dự thảo nghị quyết nhằm hạn chế quyền hạn của Tổng thống Donald Trump trong việc thực hiện thêm các hành động quân sự chống lại Venezuela nếu không có sự phê chuẩn từ quốc hội.

Động thái này được xem là thông điệp phản đối mạnh mẽ đối với mục tiêu ngày càng mở rộng của ông Trump tại khu vực Tây Bán cầu, theo hãng tin Reuters.

Phe Dân chủ cùng 5 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Thượng viện đã bỏ phiếu thông qua bước đầu dự thảo nghị quyết về quyền tham chiến với tỉ lệ 52-47, mở đường cho cuộc bỏ phiếu quyết định vào tuần tới.

Đảng Dân chủ từng thất bại trong việc thông qua một số dự thảo nghị quyết tương tự trong những tháng mà ông Trump leo thang chiến dịch nhằm vào Venezuela.

Tuy nhiên, các nhà lập pháp hiện nay cho rằng việc Tổng thống Trump bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và chuyển hướng sang những mục tiêu khác như đảo Greenland (Đan Mạch) đã tạo cho quốc hội cơ hội hành động thông qua cuộc bỏ phiếu lần này.

"Đã đến lúc quốc hội khẳng định quyền kiểm soát đối với các hành động quân sự kiểu này" - Thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine (bang Virginia), người khởi xướng cuộc bỏ phiếu, nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo Reuters, dự thảo nghị quyết này dù có được Thượng viện rồi Hạ viện thông qua cũng gần như không có cơ hội trở thành luật bởi phải được Tổng thống Trump buộc phải đặt bút ký ban hành.

Dẫu vậy, đây vẫn là một động thái mang tính biểu tượng quan trọng, cho thấy sự bất an ở một số thành viên nội bộ đảng Cộng hòa sau khi quân đội Mỹ bắt ông Maduro hôm 3-1.

"Đối với tôi, đây là vấn đề về chặng đường phía trước. Nếu Tổng thống tuyên bố đưa bộ binh vào Venezuela, thì tôi cho rằng điều đó đòi hỏi quốc hội phải tham gia quyết định" - Thượng nghị sĩ Cộng hòa Josh Hawley (bang Missouri), một trong năm thành viên Cộng hòa bỏ phiếu thuận, nói.

Ngoài ông Hawley, các thượng nghị sĩ Cộng hòa khác ủng hộ nghị quyết bao gồm: Rand Paul (bang Kentucky), Lisa Murkowski (bang Alaska), Susan Collins (bang Maine) và Todd Young (bang Indiana).

Phản ứng lại lá phiếu của các nghị sĩ này, ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng họ "không bao giờ nên đắc cử thêm lần nào nữa" và việc bỏ phiếu này "cản trở nghiêm trọng đến khả năng Tự vệ và An ninh Quốc gia của Mỹ".

Trước đó cùng ngày, trả lời phỏng vấn của tờ The New York Times, ông Trump cho biết Washington có thể sẽ giám sát Venezuela và kiểm soát nguồn thu từ dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ trong nhiều năm.

Ông Trump nói thêm rằng Mỹ đang "có mối quan hệ rất tốt" với chính phủ của Tổng thống lâm thời Venezuela - bà Delcy Rodriguez - một người trung thành lâu năm của ông Maduro và từng giữ chức Phó Tổng thống quốc gia Nam Mỹ.