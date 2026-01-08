Lưỡng đảng Mỹ sắp bỏ phiếu ngăn ông Trump hành động với Greenland, Cuba, Colombia, Mexico 08/01/2026 08:39

(PLO)- Các thượng nghị sĩ Mỹ đang thúc đẩy phiên bỏ phiếu kiềm chế việc Tổng thống Donald Trump dùng sức mạnh quân sự với Greenland, Cuba, Mexico, Colombia, Nigeria, trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng với tiền lệ hành động tại Venezuela.

Ngày 7-1, các thượng nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ cho biết Thượng viện sẽ sớm bỏ phiếu về một dự luật nhằm hạn chế quyền hạn của Tổng thống Donald Trump liên quan tham vọng giành quyền kiểm soát Greenland từ Đan Mạch - một đồng minh lâu năm của Washington.

Theo Reuters, cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 8-1 (giờ địa phương).

"Các vị sẽ thấy các nghị quyết về quyền hạn chiến tranh liên quan Cuba, Mexico, Colombia, Nigeria và Greenland được đệ trình" - Thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine (bang Virginia) nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Kaine là người từng dẫn đầu nhiều nỗ lực lập pháp nhằm kiểm soát việc Tổng thống Mỹ sử dụng vũ lực quân sự mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội.

Bình luận về việc có chặn các hành động quân sự tiếp theo của ông Trump tại Venezuela nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội hay không, ông Kaine nói ông chưa rõ ai sẽ đứng ra chủ trì tất cả các nghị quyết, nhưng nhiều khả năng sẽ tham gia với tư cách đồng bảo trợ và trực tiếp dẫn dắt một số nghị quyết.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul (bang Kentucky), người ủng hộ dự thảo nghị quyết hạn chế quyền của tổng thống về vấn đề Venezuela, cho biết ông sẽ "giữ thái độ cởi mở" trong việc xem xét ủng hộ bất kỳ dự thảo nghị quyết nào tương tự.

Ông Paul cho biết ông sẽ làm mọi điều trong thẩm quyền của mình nhằm ngăn chặn bất kỳ kịch bản nào nhằm tiếp quản Greenland bằng biện pháp quân sự.

Ông Paul nói thêm rằng ông chưa ghi nhận bất kỳ sự ủng hộ nào từ các đồng nghiệp đảng Cộng hòa về việc sử dụng hành động quân sự để giành quyền kiểm soát Greenland. Ông nhận định những lời đe dọa như vậy là phản tác dụng nếu chính quyền thực sự muốn mua lại hòn đảo này.

Trước đó vào cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo rằng ông sẽ gặp các nhà lãnh đạo Đan Mạch vào tuần tới để thảo luận về vấn đề Greenland.

Những ngày gần đây, ông Trump liên tục tái khẳng định mong muốn giành quyền kiểm soát hòn đảo giàu tài nguyên khoáng sản ở Bắc Cực này.

Trước đó, vào ngày 3-1, Mỹ đã gây chấn động dư luận quốc tế khi điều động lực lượng đặc nhiệm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Động thái này ngay lập tức làm dấy lên nghi ngại về việc liệu người đứng đầu Nhà Trắng có đang tính toán thực hiện thêm các hành động tương tự hay không.

Theo Reuters, viện dẫn Hiến pháp quy định chỉ Quốc hội mới có quyền tuyên chiến, nhiều nghị sĩ Mỹ thời gian qua đã tìm cách thông qua các nghị quyết nhằm ngăn Tổng thống Trump tấn công Venezuela khi chưa được Quốc hội phê chuẩn. Tuy nhiên, các nỗ lực này đến nay vẫn chưa thành công.