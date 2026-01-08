Ông Zelensky: Chiến sự với Nga có thể kết thúc vào giữa năm nay 08/01/2026 06:56

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ mong muốn sớm gặp lại Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về thời hạn Mỹ bảo đảm an ninh cho Kiev nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn Nga-Ukraine.

Ngày 7-1, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết ông mong muốn sớm có cuộc gặp tiếp theo với Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo hãng tin Reuters.

Ông Zelensky nói rằng mục đích cuộc gặp là để tìm hiểu về mức độ sẵn sàng của phía Mỹ đối với đề xuất Washington bảo đảm an ninh cho Kiev trong nhiều hơn 15 năm nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn Nga-Ukraine.

Trước đó, ngày 29-12-2025, ông Zelensky cho biết đã đề nghị ông Trump đưa ra các bảo đảm an ninh của Mỹ cho Ukraine kéo dài đến 50 năm nhằm răn đe mọi cuộc tấn công trong tương lai của Nga, theo đài CNBC.

Theo các đề xuất đang được thảo luận trong khuôn khổ kế hoạch hòa bình, thời hạn được đặt cho các đảm bảo an ninh là 15 năm, kèm khả năng gia hạn.

Lần gần nhất ông Trump và ông Zelensky gặp nhau là ngày 28-12-2025 tại khu dinh thự Mar-a-Lago (bang Florida, Mỹ). Cuộc gặp được ông Trump đánh giá là "tuyệt vời", mở ra kỳ vọng sớm đạt hoà bình cho xung đột Ukraine.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về đề xuất tổ chức cuộc gặp mới giữa ông Zelensky và ông Trump.

Cùng ngày 7-1, nhà lãnh đạo Ukraine cũng kêu gọi ông Trump gia tăng sức ép lên Nga.

"Theo quan điểm của tôi, Mỹ hiện đang làm việc hiệu quả, và chúng ta đã đạt được những kết quả tốt... Họ cần gây sức ép lên Nga. Họ có công cụ và biết cách sử dụng chúng" - ông Zelensky nhấn mạnh.

Nhắc về chiến dịch gần đây của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, ông Zelensky gợi ý rằng Washington có thể thực hiện động thái tương tự đối với lãnh đạo Chechnya (thuộc Nga) - ông Ramzan Kadyrov. Ông Kadyrov là một đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Có lẽ khi đó ông Putin sẽ thấy và phải suy nghĩ lại" - ông Zelensky nói.

Lãnh đạo Chechnya nhanh chóng phản bác, cáo buộc ông Zelensky đang cố gắng phá hoại tiến trình đàm phán thay vì thúc đẩy nó, đồng thời kêu gọi tổng thống Ukraine "hãy mạnh mẽ lên" và tự mình hành động thay vì trốn sau lưng người Mỹ, theo đài RT.

Trong các cuộc thảo luận diễn ra tại Paris (Pháp) tuần này, các đồng minh của Ukraine đã nhất trí về những biện pháp bảo đảm an ninh cho Kiev, bao gồm khả năng triển khai lực lượng quân đội đa quốc gia tại Ukraine trong giai đoạn hậu chiến.

Tuy nhiên, ông Zelensky cho rằng sự thể hiện "quyết tâm chính trị" này vẫn chưa được chuyển hóa thành các cam kết mang tính ràng buộc pháp lý được quốc hội các nước thông qua.

Phát biểu trong chuyến thăm CH Cyprus ngày 6-1, ông Zelensky hối thúc các đồng minh gia tăng áp lực lên Moscow.

"Chúng tôi đang làm mọi thứ cần thiết từ phía mình trong quá trình đàm phán. Và chúng tôi kỳ vọng rằng sẽ không có thêm các yêu cầu bổ sung hoặc quá đáng nào đặt lên Ukraine" - ông khẳng định.

Tổng thống Zelensky cũng nhận định thêm rằng cuộc chiến có thể kết thúc vào giữa năm 2026.

Nga chưa bình luận về phát ngôn của ông Zelensky.