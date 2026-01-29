Trung Quốc tử hình 11 thành viên băng đảng lừa đảo tại Myanmar 29/01/2026 19:04

Ngày 29-1, Trung Quốc thi hành án tử hình 11 tội phạm thuộc các băng nhóm có căn cứ tại miền bắc Myanmar, trong đó có những đối tượng cốt cán của các đường dây lừa đảo viễn thông.

11 người này bị tuyên án tử hình vào tháng 9-2025, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

11 tội phạm này bị Tòa án nhân dân trung cấp Ôn Châu tuyên án tử hình vào tháng 9-2025, và chính tòa án này thi hành án. Ảnh: Tòa án Nhân dân Trung cấp Ôn Châu

Danh mục tội danh của các bị án bao gồm: "Cố ý giết người, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, lừa đảo và tổ chức đánh bạc".

Việc thi hành án do Tòa án nhân dân trung cấp Ôn Châu (tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc) thực hiện sau khi được Tòa án Nhân dân Tối cao tại Bắc Kinh phê chuẩn.

Trong số các đối tượng bị đền tội, có những "thành viên chủ chốt" thuộc băng đảng tội phạm nhà họ Minh khét tiếng.

Tân Hoa Xã nhấn mạnh thêm rằng các hoạt động phi pháp của nhóm này là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của 14 công dân Trung Quốc và khiến "nhiều người khác bị thương".

Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc cho biết, các hành vi phạm tội của băng nhóm này đã khiến 14 công dân Trung Quốc thiệt mạng, nhiều người khác bị thương, đồng thời số tiền thu lợi từ hoạt động cờ bạc và lừa đảo vượt quá 10 tỉ Nhân dân tệ (1,4 tỉ USD). Cơ quan này nhấn mạnh, tính chất tội phạm do 11 đối tượng gây ra đặc biệt nghiêm trọng và cần bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.