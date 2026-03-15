Ông Kim cùng con gái thị sát tập trận pháo binh tầm xa giữa lúc Mỹ-Hàn huấn luyện chung 15/03/2026 07:03

(PLO)- Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát cuộc tập trận pháo binh tầm xa ở miền tây nước này, lưu ý rằng các đợt huấn luyện như vậy sẽ được tiến hành thường xuyên trong tương lai.

Ngày 14-3, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng con gái đã thị sát cuộc tập trận pháo binh tầm xa được mô tả là khiến “những kẻ thù” trong tầm bắn 420 km cảm thấy bất an do Quân khu phía Tây của quân đội nước này tiến hành, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin hôm 15-3.

Cuộc tập trận có sự tham gia của 12 hệ thống phóng rocket đa nòng sử dụng cỡ nòng 600 mm với độ chính xác siêu cao và 2 đại đội pháo binh. Người đứng đầu cơ quan giám sát thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên - Tướng Jang Chang-ha là người trực tiếp phát lệnh khai hoả cho các đơn vị tham gia tập trận.

Các quả đạn pháo phản lực đã bắn trúng mục tiêu trên Biển Nhật Bản – vùng nước phía đông bán đảo Triều Tiên, cách nơi khai hoả 364,4 km với tỉ lệ trúng đích đạt 100%.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (áo da đen) cùng con gái thị sát cuộc tập trận pháo binh tầm xa hôm 14-3. Ảnh: KCNA

Đây có vẻ là loại pháo phản lực cỡ nòng 600 mm thế hệ mới đã được ông Kim nhắc tới hôm 18-2, gọi đó là vũ khí “độc nhất thế giới”. Giới quan sát cho rằng hệ thống loại này có thể khai hỏa Hwasan-31 – loại rocket trang bị đầu đạn hạt nhân chiến thuật có sức mạnh tương đương 4.000-10.000 tấn thuốc nổ TNT.

Ông Kim hôm 14-3 nói rằng mục đích của cuộc tập trận này đơn giản là để đảm bảo quân đội Triều Tiên “làm những gì họ nên làm”, đồng thời lưu ý rằng đây là một hoạt động huấn luyện thường lệ và sẽ được tiến hành thường xuyên trong tương lai.

Ông Kim đánh giá cuộc tập trận vượt quá kỳ vọng ban đầu và khiến các lực lượng thù địch với Triều Tiên, những kẻ thù nằm trong tầm bắn 420 km, cảm thấy bất an và khiến các nước này hiểu sâu sắc về sức huỷ diệt của vũ khí hạt nhân chiến thuật.

“Khả năng tấn công mạnh mẽ của chúng ta chỉ nhằm mục đích phòng thủ. Sức mạnh tấn công mạnh mẽ nhất cũng chính là sức mạnh phòng thủ đáng tin cậy nhất. Đây thực chất là một biện pháp răn đe chiến tranh… Hòa bình không phải là điều để mong ước, mà là điều cần được bảo vệ” - KNCA dẫn lại phát biểu của ông Kim.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc hôm 14-3 tuyên bố đã phát hiện Triều Tiên phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo về phía Biển Nhật Bản.

Cuộc tập trận của Triều Tiên diễn ra giữa lúc Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận mang tên “Freedom Shield” (tạm dịch là “Lá chắn tự do”) – hoạt động diễn tập quân sự thường niên bắt đầu từ hôm 9-3 và kéo dài tới ngày 19-3.

Bà Kim Yo-jong - em gái quyền lực của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un – hôm 10-3 đã lên án cuộc tập trận quân sự chung của Hàn Quốc và Mỹ và cảnh báo về “những hậu quả khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi”.

Các tên lửa được khai hoả trong cuộc tập trận pháo binh tầm xa của Triều Tiên hôm 14-3. Ảnh: KCNA