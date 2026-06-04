Chiến sự Nga-Ukraine 3-6: Ông Zelensky nói về sức chiến đấu của Nga và Ukraine; Moscow tuyên bố trừng phạt Kiev vụ tấn công xe buýt ở Donetsk 04/06/2026 08:35

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn nóng trên các mặt trận dọc phía đông Ukraine; Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói về tổn thất của Nga và tình hình chiến đấu của Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 3-6 vẫn nóng trên nhiều mặt trận.

Nga nã hơn 6.000 UAV vào Ukraine

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong ngày 3-6, giữa Ukraine và Nga đã xảy ra 215 cuộc giao tranh, trong đó hướng Pokrovsk (tỉnh Donetsk) và TP Huliaipole (tỉnh Zaporizhia) là những nơi xảy ra nhiều trận chiến nhất, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Theo Bộ Tổng Tham mưu, Nga đã mở 2 cuộc tấn công tên lửa, 48 cuộc không kích, thả 149 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, Nga đã dùng 6.218 UAV nhằm vào các vị trí của Ukraine và các khu dân cư và mở 4.689 cuộc tấn công bằng các loại vũ khí khác nhau nhằm vào cứ điểm và khu dân cư Ukraine.

Tại Pokrovsk, Nga mở 27 đợt tiến công, cố gắng chọc thủng phòng tuyến của Ukraine gần khu định cư Vilne, Kucheriv Yar, Rodynske, Hryshyne, Pokrovsk, Novomykolaivka, Novopavlivka và Udachne.

Theo ước tính sơ bộ, Ukraine đã tiêu diệt 49 lính Nga, làm 14 lính Nga bị thương trong khu vực này. Lực lượng Ukraine cũng đã phá hủy 1 sở chỉ huy UAV Nga, 6 xe, 5 thiết bị chuyên dụng. Cạnh đó, 227 UAV Nga đã bị phá hủy hoặc gây nhiễu và một trung tâm chỉ huy UAV Nga cũng bị phá huỷ.

Tại khu vực Huliaipole, Nga mở 27 cuộc tấn công gần các khu định cư Pryluky, Dobropillia, Tsvitkove, Solodke, Vozdvyzhivka, Zaliznychne, Olenokostiantynivka, Varvarivka, Huliaipilske và Charivne.

Lính Ukraine chuẩn bị khai hoả vào cứ điểm Nga ở tỉnh Donetsk vào ngày 31-5. Ảnh: ANADOLU

Giới chức Ukraine cho biết Nga tiếp tục tấn công vào các khu dân cư Ukraine và gây nhiều thương vong, tổn thất. Tại TP Chuhuiv (tỉnh Kharkiv), Nga không kích khiến 2 người bị thương và gây hư hại cho các tòa nhà chung cư hai tầng và một cơ sở giáo dục.

Tại TP Dnipro (tỉnh Dnipropetrovsk), các đòn tấn công vào một công ty logistics và kho hàng của chuỗi bán lẻ ATB đã khiến 8 người bị thương. Còn tại TP Kramatorsk (tỉnh Donetsk), quân Nga đã mở 2 cuộc tấn công nhắm vào một khu dân cư, khiến 3 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Ông Zelensky nói Nga không thu được gì trong tháng 5

Ngày 3-6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cứ điểm của Ukraine trên tiền tuyến hiện đang rất vững chắc và Nga không đạt được bất kỳ kết quả đáng kể nào trên chiến trường trong tháng 5, theo Ukrinform.

Phát biểu trong cuộc họp Hội đồng NATO-Ukraine, ông Zelensky còn lưu ý đến tổn thất nhân lực của Nga khi cho rằng Nga mất từ ​​30.000 đến 35.000 quân mỗi tháng. Ông lưu ý rằng đối với Nga, đây là vấn đề nghiêm trọng khi quy mô tổng thể của lực lượng đóng quân ở Ukraine của nước này đang thu hẹp lại.

"Chúng tôi cũng đã đạt được những kết quả rất quan trọng bằng các cuộc tấn công tầm trung và tầm xa. Nga đang phải đối mặt tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng tại các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga tạm thời kiểm soát, ở một số khu vực miền trung nước Nga, cũng như thiệt hại nghiêm trọng về hệ thống hậu cần" - ông Zelensky khẳng định.

Ông Zelensky nói thêm rằng áp lực này đang buộc Nga phải lựa chọn giữa ngoại giao hoặc tiếp tục nhận tổn thất.

Tổng thống Zelensky nói thêm rằng các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga là một phản ứng chính đáng đối với các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga nhằm vào Ukraine và Kiev dự định sẽ tăng cường quy mô các hành động đó.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng Nga phải hiểu rằng nếu Moscow tiếp tục sử dụng UAV và tên lửa chống lại Ukraine, phía Ukraine sẽ đáp trả tương xứng. Trước đó, ông Zelensky đã xác nhận Ukraine đã mở các cuộc tấn công vào kho dầu St. Petersburg, các mục tiêu tại căn cứ hải quân Kronstadt và một doanh nghiệp ở vùng Tambov của Nga.

Nga hạ hơn 1.300 lính Ukraine

Cập nhật chiến sự ngày 1-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã mất khoảng 1.300 lính trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên các khu vực tiền tuyến, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Chiếc xe buýt đang di chuyển trong thị trấn Yenakiyevo (tỉnh Donetsk) thì bị UAV tấn công hôm 3-6. Ảnh: TELEGRAM

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Nhóm tác chiến Phía đông của Nga gây nhiều thương vong cho Ukraine nhất.

Nhóm tác chiến này tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của Ukraine và gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho các lữ đoàn Ukraine tại các khu vực gần các khu dân cư Gavrilovka (tỉnh Dnipropetrovsk) và Nezhenka, Novosyolovka, Omelnik và Novonikolayevka (tỉnh Zaporizhzhia). Ukraine đã mất hơn 435 lính, 3 xe chiến đấu bọc thép, 6 xe cơ giới và 1 khẩu pháo tại khu vực tác chiến này.

Moscow doạ trừng phạt Ukraine vì vụ tấn công xe buýt ở tỉnh Donetsk

Ngày 3-6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đã báo cáo cho Tổng thống Nga Vladimir Putin về vụ một chiếc xe buýt đang di chuyển trong thị trấn Yenakiyevo (tỉnh Donetsk) thì bị UAV tấn công khiến ít nhất 8 người chết, 11 người bị thương, theo hãng thông tấn TASS.

Theo ông Peskov, Ukraine lại nhắm mục tiêu vào thường dân và đây là một tội ác của Kiev. Ông Peskov khẳng định tội ác này phải được điều tra và việc Kiev chịu trừng phạt là không thể tránh khỏi, như Tổng thống Putin đã từng tuyên bố.

Về việc hôm 3-6, hàng chục UAV tấn công TP St. Petersburg (tỉnh Leningrad, Nga) trước thềm khai mạc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg 2026 - hội nghị thường niên quy tụ các lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức chính phủ do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì, ông Peskov khẳng định không gây khó khăn cho diễn đàn, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.