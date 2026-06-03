Ông Trump muốn gặp lãnh tụ tối cao Iran, nói Tehran đã đồng ý không sở hữu vũ khí hạt nhân 03/06/2026 19:35

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Iran đồng ý không sở hữu vũ khí hạt nhân; Loạt nước lên án cuộc tấn công của Iran vào Bahrain và Kuwait.

Theo hãng tin Reuters, xung đột ở vùng Vịnh bùng phát trở lại vào ngày 3-6 khi các cuộc tấn công của Iran vào Kuwait làm hư hại sân bay và làm hàng chục người bị thương, trong khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công gần eo biển Hormuz.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến sự cho thấy ít dấu hiệu tiến triển.

Ông Trump nói Iran đồng ý không sở hữu vũ khí hạt nhân

Trong chương trình podcast Pod Force One của tờ New York Post ngày 3-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đồng ý không sở hữu vũ khí hạt nhân và ông có thể sẽ gặp Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei vào một thời điểm nào đó nếu mọi việc "diễn ra suôn sẻ".

“Chúng tôi không thể để họ sở hữu vũ khí hạt nhân và họ đã đồng ý rằng họ sẽ không có vũ khí hạt nhân. Đó là điều quan trọng nhất” - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Khi được hỏi về sự tham gia của ông Khamenei trong các cuộc đàm phán với Mỹ, ông Trump nghĩ rằng lãnh tụ tối cao Iran “chắc chắn có tham gia… và họ rất tôn trọng ông ấy”.

Ông Trump cho biết ông nghe nói lãnh đạo Iran không được khỏe lắm nhưng vẫn thể hiện sự ủng hộ trong các cuộc đàm phán. Ông Trump nói thêm rằng ông chưa có "đặc ân được gặp" ông Khamenei.

"Tôi muốn gặp ông ấy. Có lẽ chúng tôi sẽ gặp nhau vào một thời điểm nào đó, tùy thuộc vào kết quả cuối cùng” - ông Trump nói.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump bác bỏ những ý kiến ​​cho rằng Iran đang chiếm ưu thế trong cuộc xung đột.

“Iran không có hải quân. Họ không có không quân. Họ có rất ít binh lính. Họ không có lãnh đạo. Nền kinh tế của họ đang sụp đổ. Lạm phát của họ lên tới 250%. Họ có tất cả những gì tồi tệ nhất” - ông Trump nói.

Ông Trump cho rằng Mỹ không cần đổ bộ vào Iran vì sự thành công của các chiến dịch ném bom kéo dài nhiều tháng.

Về việc phong tỏa eo biển Hormuz, ông Trump cho biết ông không kỳ vọng điều đó sẽ kéo dài lâu hơn nữa, thêm rằng Mỹ đang “đạt được thành công rất lớn về mặt quân sự ở Iran”.

Iran chưa phản hồi về các phát ngôn trên của ông Trump. Tuy nhiên, vào ngày 3-6, ông Mohsen Rezaei - thành viên Hội đồng Phân định Lợi ích Iran và cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - nhấn mạnh Iran sẽ không cho phép Mỹ vượt quá giới hạn trong các cuộc đàm phán hay tiến trình ngừng bắn.

“Phản ứng trước mọi phát súng và hành động gây hấn sẽ là một loạt tên lửa và máy bay không người lái. Lịch sử sẽ không quay ngược lại, và kẻ gây hấn sẽ bị trừng phạt ngay lập tức” - ông Rezaei viết trên mạng xã hội X.

“Chúng tôi sẽ không cho phép Mỹ vượt quá giới hạn cả trong đàm phán lẫn tiến trình ngừng bắn” - ông Rezaee lưu ý.

Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Mỹ kích động căng thẳng vùng Vịnh bằng cách tấn công một tàu thương mại và một tháp truyền thông của Iran.

“Bất kỳ quốc gia nào cho phép các bên gây hấn sử dụng lãnh thổ, vùng biển hoặc không phận, hoặc các cơ sở và căn cứ nằm trong lãnh thổ của mình để tiến hành hoặc hỗ trợ hành động gây hấn quân sự chống lại Iran đều vi phạm rõ ràng các quy tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và nguyên tắc láng giềng tốt” - theo Bộ Ngoại giao Iran.

Loạt nước lên án cuộc tấn công của Iran vào Bahrain và Kuwait

Chính quyền Kuwait cho hay vụ tấn công của Iran vào sáng sớm 3-6 đã khiến 1 người thiệt mạng, 63 người bị thương và gây hư hại các cơ sở quan trọng tại Sân bay Quốc tế Kuwait, cũng như tại các phái đoàn ngoại giao.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Kuwait cho biết 1 công dân Ấn Độ đã thiệt mạng trong các cuộc không kích và đại sứ quán đang "liên lạc với gia đình nạn nhân" cũng như phối hợp với chính quyền Kuwait để "cung cấp mọi sự hỗ trợ và giúp đỡ có thể".

Quân đội Bahrain cho biết đã đánh chặn 3 tên lửa và một số máy bay không người lái, trong khi Iran tuyên bố đã tấn công trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain, cũng như một căn cứ không quân và trực thăng ở một quốc gia khác trong khu vực nhưng không nêu tên.

Khói bốc lên từ Sân bay Quốc tế Kuwait vào ngày 2-6. Ảnh: Anadolu

Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã lên án các cuộc “tấn công khủng bố” của Iran nhằm vào Kuwait. Bộ Ngoại giao UAE nói rằng các cuộc tấn công này là một “sự vi phạm trắng trợn” chủ quyền của Kuwait, một sự vi phạm luật pháp quốc tế và một mối đe dọa đối với an ninh và ổn định khu vực.

Bên cạnh đó, việc nhắm mục tiêu vào các phái đoàn và cơ sở ngoại giao vi phạm Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao, trong đó đảm bảo quyền miễn trừ hoàn toàn cho các tòa nhà và nhân viên ngoại giao, theo Bộ Ngoại giao UAE.

Bộ Ngoại giao UAE nói thêm rằng các cuộc tấn công của Iran là “một sự leo thang nguy hiểm”, đồng thời bày tỏ sự đoàn kết hoàn toàn với Kuwait và ủng hộ tất cả các biện pháp mà Kuwait thực hiện để bảo vệ an ninh và ổn định của mình.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Qatar lên án các cuộc tấn công của Iran vào các mục tiêu dân sự ở Kuwait và Bahrain, cho rằng các cuộc tấn công làm hư hại Sân bay Quốc tế Kuwait và gây thương vong đã vi phạm luật pháp quốc tế.

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết các cuộc tấn công đã vi phạm Công ước Geneva năm 1949 và các nguyên tắc của luật nhân đạo quốc tế, bao gồm lệnh cấm nhắm mục tiêu vào dân thường và các mục tiêu dân sự. Qatar kêu gọi giảm leo thang căng thẳng và bày tỏ sự đoàn kết với Kuwait và Bahrain và ủng hộ các biện pháp mà họ thực hiện để bảo vệ chủ quyền và an ninh của mình.

Văn phòng Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cũng cho biết tổng thống đã lên án các cuộc tấn công của Iran vào các mục tiêu dân sự ở Kuwait và Bahrain, gọi đó là hành vi vi phạm chủ quyền và luật pháp quốc tế.

“Tổng thống Aoun khẳng định sự đoàn kết của mình với Kuwait và Bahrain, kêu gọi khu vực này không phải gánh chịu hậu quả của các cuộc tấn công này để giảm leo thang căng thẳng” - theo Văn phòng Tổng thống Lebanon.

Bộ Ngoại giao Jordan đã lên án các cuộc tấn công của Iran vào các cơ sở dân sự ở Bahrain và Kuwait và nói rằng các cuộc tấn công đe dọa an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của cả hai quốc gia vùng Vịnh.

Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) - ông Jasem Mohamed Albudaiwi đã lên án Iran vì “hành động gây hấn liên tục” chống lại các quốc gia thành viên Bahrain và Kuwait, nói rằng các cuộc tấn công cấu thành một “sự leo thang nguy hiểm và chưa từng có tiền lệ”.

Chiều 3-6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết một cuộc chiến mới ở Iran sẽ không phục vụ lợi ích của bất kỳ bên nào, đồng thời bày tỏ lo ngại về tình hình Trung Đông trong bối cảnh các vụ tấn công lẫn nhau từ Iran và Mỹ. Bắc Kinh kêu gọi tất cả các bên tuân thủ lệnh ngừng bắn và thúc giục Tehran và Washington duy trì đà đàm phán.