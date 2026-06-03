Mỹ thông tin vòng đàm phán mới nhất giữa Israel và Lebanon 03/06/2026 08:55

(PLO)- Israel và Hezbollah vẫn giao tranh giữa lúc các nhà ngoại giao Lebanon và Israel gặp nhau tại Mỹ để đàm phán trực tiếp.

Sáng 3-6 (giờ Việt Nam), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết các phái đoàn từ Israel và Lebanon đã gặp nhau tại Bộ Ngoại giao Mỹ tối 2-6 để tiến hành vòng đàm phán trực tiếp thứ tư giữa hai nước, theo đài CNN.

“Tiến bộ tiếp tục diễn ra trên các lĩnh vực chính trị và an ninh khi chúng ta vượt qua những thất bại của 20 năm qua và tiến tới một thỏa thuận toàn diện nhằm khôi phục chủ quyền của Lebanon và đảm bảo an ninh cho Israel” - ông Pigott nói.

Ông Pigott nhắc lại cam kết của Mỹ trong việc đóng vai trò trung gian hòa giải trong "các cuộc đàm phán lịch sử này", đồng thời cho hay một vòng đàm phán khác dự kiến ​​sẽ diễn ra vào ngày 3-6 (giờ Mỹ).

Đại diện Mỹ, Israel và Lebanon gặp nhau tại Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2-6. Ảnh: AFP

Tại phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 2-6, Ngoại trưởng Marco Rubio nói rằng Israel và Lebanon có thể đạt được thỏa thuận hòa bình ngay ngày 3-6.

"Israel không có yêu sách lãnh thổ nào ở Lebanon. Hezbollah là trở ngại” - ông Rubio nói.

Ông Rubio cho biết Washington muốn các cuộc đàm phán này độc lập với các cuộc đàm phán với Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến sự rộng lớn hơn ở Trung Đông do Mỹ và Israel phát động chống lại Tehran vào ngày 28-2.

Một quan chức cấp cao của Lebanon nói với hãng tin Reuters rằng các cuộc đàm phán ở thủ đô Washington, DC sẽ tìm cách củng cố lệnh ngừng bắn mong manh, có thể thông qua các phương pháp từng bước.

Quan chức này cho biết điều đó có thể có nghĩa là thiết lập các “vùng thí điểm”, tức các khu vực địa lý cụ thể nơi các hành động thù địch sẽ chấm dứt, lực lượng Israel sẽ rút lui và binh lính Lebanon sẽ triển khai, dần dần hướng tới một lệnh ngừng bắn trên toàn Lebanon.

Israel và Mỹ muốn Hezbollah bị giải giáp - một mục tiêu được chính phủ Lebanon chia sẻ nhưng bị nhóm này bác bỏ.

Người đứng đầu văn phòng báo chí của Hezbollah - ông Youssef al-Zein cho biết nhóm sẽ không đưa ra lập trường công khai về bất kỳ đề xuất ngừng bắn nào nếu không có tuyên bố chính thức buộc Israel phải ngừng hoàn toàn các hoạt động thù địch trên khắp Lebanon.

“Hezbollah sẽ theo dõi những diễn biến cả trên chiến trường và trên các kênh ngoại giao trong những ngày tới” - ông al-Zein nói.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1-6 cho biết Israel và nhóm Hezbollah ở Lebanon đã đạt được thỏa thuận ngừng tấn công lẫn nhau. Ông Trump cũng nói rằng sẽ không có binh lính Israel nào đến thủ đô Beirut của Lebanon.

Các quan chức Lebanon cho biết thỏa thuận ngừng bắn mới nhất của ông Trump bao gồm việc Israel không tấn công các vùng ngoại ô phía nam Beirut để đổi lấy việc Hezbollah không tấn công lãnh thổ Israel.

Thỏa thuận ngừng bắn do Trump công bố nhằm thay thế thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian trước đó từ ngày 16-4, vốn đã tan vỡ trong những ngày gần đây giữa bối cảnh các cuộc tấn công qua lại giữa Israel và Hezbollah, theo tờ Times of Israel.

Trên thực địa, Israel và Hezbollah tiếp tục giao tranh vào ngày 2-6 bất chấp cuộc đàm phán ở Mỹ.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin về các cuộc tấn công của Israel vào khoảng 30 địa điểm trên khắp miền nam Lebanon.

Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã tấn công lực lượng Israel đóng quân ở nam Lebanon, nhưng không nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công ở Israel.