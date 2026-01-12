Campuchia, Hàn Quốc phối hợp bắt 26 người liên quan lừa đảo và bóc lột tình dục 12/01/2026 12:55

(PLO)- Hàn Quốc và Campuchia đã phối hợp bắt giữ 26 người liên quan các hành vi lừa đảo và bóc lột tình dục ở Campuchia. Các nghi phạm này sẽ được đưa về Hàn Quốc trong thời gian tới.

Ngày 12-1, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung cho biết một nhóm điều tra chung của Hàn Quốc và Campuchia đã phối hợp bắt giữ 26 người liên quan hành vi lừa đảo và bóc lột tình dục ở Campuchia. Hoạt động bắt giữ này được thực hiện thông qua các cuộc đột kích vào văn phòng và nhà riêng của các đối tượng vào ngày 5-1, theo hãng thông tấn Yonhap.

Tổng số nạn nhân của nhóm đối tượng này là 165 công dân Hàn Quốc.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung. Ảnh: YONHAP

Cụ thể, các đối tượng đã giả mạo các cơ quan chính phủ, bao gồm các công tố viên và cơ quan tài chính, lừa đảo các nạn nhân, khiến họ tin rằng họ có liên quan hành vi phạm tội và yêu cầu các nạn nhân gửi số tiền tương đương 18,2 triệu USD. Trong quá trình này, nhiều nạn nhân nữ đã bị ép buộc quay video có nội dung bóc lột tình dục gửi đến các đối tượng.

"Vụ án này cho thấy tội phạm lừa đảo đã phát triển vượt ra ngoài việc chỉ đơn thuần lấy tiền của người dân, thay vào đó là khai thác triệt để điểm yếu tâm lý của nạn nhân và ép buộc họ sản xuất các nội dung bóc lột tình dục – một phương pháp tàn phá cuộc sống của các nạn nhân một cách triệt để" – bà Kang nói.

Theo bà Kang, chính phủ Hàn Quốc sẽ ngay lập tức ngăn chặn việc phát tán các video bóc lột tình dục này và đưa các nghi phạm trở lại Hàn Quốc. Hiện quốc tịch của những nghi phạm này vẫn chưa được xác định.

Theo Yonhap, đợt bắt giữ vừa qua diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang tăng cường nỗ lực chống lại các tội phạm mạng nhắm vào công dân nước này. Các nỗ lực này được thực hiện sau vụ một sinh viên đại học người Hàn Quốc bị lừa đến một trung tâm lừa đảo ở Campuchia và bị sát hại vào tháng 8-2025.