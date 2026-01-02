Tổng thống Hàn Quốc nhắc Triều Tiên và Mỹ trong thông điệp năm mới 02/01/2026 07:46

(PLO)- Ông Lee Jae-myung tuyên bố trong năm 2026 rằng Hàn Quốc sẽ là "người dẫn dắt" thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều Tiên và tìm cách khôi phục quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng.

Trong bài phát biểu đầu năm mới hôm 1-1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tuyên bố rằng trong năm 2026, chính quyền Seoul sẽ như “người dẫn dắt” tích cực ủng hộ các cuộc đối thoại Mỹ-Triều Tiên và tìm cách khôi phục quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng, theo hãng thông tấn Yonhap.

Ông Lee lưu ý rằng chính phủ Hàn Quốc “đang liên tục theo đuổi các biện pháp nhằm giảm căng thẳng quân sự và khôi phục lòng tin giữa hai miền Triều Tiên, đồng thời xây dựng sự đồng thuận với cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Mỹ và Trung Quốc, về hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên”.

“Năm nay, với vai trò là “người dẫn dắt”, chúng ta sẽ tích cực ủng hộ đối thoại Mỹ-Triều và tiếp tục tìm cách khôi phục quan hệ liên Triều” - Tổng thống Lee tuyên bố.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đọc thông điệp năm mới hôm 1-1-2026. Ảnh: CHOSUN/Dinh Tổng thống Hàn Quốc

Ông Lee tin rằng “liên minh chiến lược toàn diện” Hàn Quốc-Mỹ và hệ thống quốc phòng “mạnh mẽ, độc lập” của Seoul sẽ giúp chính phủ của ông tiến thêm những bước thực chất hướng tới “sự chung sống hoà bình trên bán đảo Triều Tiên”.

Ông Lee nói rằng chính sách như vậy trong vấn đề liên Triều sẽ giúp Hàn Quốc chuyển đổi “từ tăng trưởng không ổn định, chịu gánh nặng từ mối đe doạ chiến tranh sang tăng trưởng ổn định được hỗ trợ nhờ hoà bình”.

Triều Tiên chưa lên tiếng sau tuyên bố này từ Hàn Quốc.

Trong bài phát biểu, ông Lee cũng nhận xét rằng liên minh Hàn Quốc-Mỹ hiện đang bước vào một “thời kỳ phục hưng mới”. Ông bày tỏ hy vọng rằng việc Washington chấp thuận cho Seoul chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và mở rộng khả năng làm giàu uranium, tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phục hồi kinh tế của Hàn Quốc.

Seoul và Bình Nhưỡng năm 2025 liên tục chỉ trích nhau về nhiều vấn đề quân sự, ngoại giao. Bình Nhưỡng cũng chưa phản hồi những lời đề nghị của Seoul về khôi phục đường dây liên lạc quân sự và giảm căng thẳng liên Triều.

Kể từ khi nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc hồi tháng 6-2025, ông Lee cố gắng khôi phục đối thoại liên Tiên, hướng tới hoà giải và thiết lập một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân.

Tháng 10-2025, ông Lee đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi người đứng đầu Nhà Trắng tới Hàn Quốc trong chuyến công du gần 1 tuần tới châu Á.

Ông Lee đã cam kết sẽ là “người dẫn dắt” trong vấn đề Triều Tiên để ông Trump có thể trở thành “người kiến tạo hoà bình”. Dù vậy, vẫn chưa có nhiều tiến triển trong kế hoạch tổ chức thêm các cuộc gặp thượng định Mỹ-Triều.