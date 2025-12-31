VIDEO: Em gái ông Kim Jong-un và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga trao đổi quà năm mới 2026 31/12/2025 06:16

(PLO)- Đại sứ Triều Tiên tại Nga - ông Sin Hong-chol đã trao tận tay bà Maria Zakharova món quà năm mới 2026 từ bà Kim Yo-jong và thay mặt em gái lãnh đạo Triều Tiên nhận món quà của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga.

Thông qua Đại sứ Triều Tiên tại Nga - ông Sin Hong-chol, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova và bà Kim Yo-jong - Phó Trưởng ban Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên và là em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - đã trao đổi quà nhân dịp năm mới 2026, theo hãng thông tấn TASS.

Chia sẻ trên mạng xã hội Telegram chiều 30-12, bà Zakharova cho biết Đại sứ Sin đã trao cho bà món quà từ bà Kim.

Đại sứ Triều Tiên Sin Hong-chol thay mặt bà Kim Yo-jong trao đổi quà với bà Maria Zakharova hôm 30-12. Nguồn: TELEGRAM/Maria Zakharova

Theo hình ảnh được bà Zakharova đăng trên Telegram, món quà là một chiếc bình hoa lớn, tinh xảo với một số hoạ tiết được mạ kim loại màu vàng. Phía trên kèm theo thiệp chúc mừng, trong đó bà Kim gửi lời chúc bà Zakharova cùng gia đình “hạnh phúc, may mắn và tình yêu, cũng như thực hiện được tất cả các giấc mơ và mong muốn của mình”.

Bà Kim cũng bày tỏ lạc quan về một năm 2026 “hứa hẹn sẽ tràn ngập những tiến bộ mới, những chiến thắng vĩ đại hơn nữa và hy vọng tươi sáng hơn”.

Món quà cùng thiệp chúc mừng của bà Kim Yo-jong gửi tới bà Maria Zakharova nhân dịp năm mới 2026. Ảnh: TELEGRAM/Maria Zakharova

Bà Zakharova cho biết bà chỉ mới nhận được thông tin về món quà này vào tối 29-12, do đó không có nhiều thời gian để chuẩn bị quà đáp lễ. Do đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga “quyết định nhờ đến họa sĩ nổi tiếng thế giới Nikas Safronov, và ông ấy đã vẽ xong bức chân dung [bà Kim] theo phong cách tươi tắn chỉ sau một đêm”.

Bà Zakharova cho biết bà đã cùng ông Safronov chọn một bức ảnh mẫu thể hiện rõ những đức tính của bà Kim, bao gồm “sự dịu dàng và nữ tính với sức mạnh và quyết tâm” trước khi hoạ sĩ phát hoạ lại chân dung bà Kim.

Đại sứ Triều Tiên Sin Hong-chol (trái) thay mặt bà Kim Yo-jong nhận quà từ bà Maria Zakharova. Ảnh: TELEGRAM/Maria Zakharova

Trước đó, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm 25-12 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin cách đó một tuần đã gửi thư chúc mừng năm mới tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Kim cũng đáp lại bằng một bức thư chúc mừng năm mới gửi đến ông Putin, nói rằng “công lý và chân lý, chiến thắng và vinh quang” sẽ sát cánh bên Nga.