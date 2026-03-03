Xung đột Mỹ/Israel-Iran ngày 4: Iran phong toả eo biển Hormuz; Mỹ cảnh báo 'đòn đánh nặng nề nhất vẫn chưa diễn ra' 03/03/2026 05:33

(PLO)- Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang các đòn không kích liên tục từ các bên; Iran tuyên bố sẽ thiêu rụi tàu qua eo biển Hormuz; Mỹ đã tấn công hơn 1.250 mục tiêu tại Iran và phá hủy 11 tàu Iran; Lực lượng Mỹ tiếp tục đổ sang Trung Đông; Gần ngàn người thương vong khắp khu vực.

Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã mở rộng trong ngày 2-3 và chưa có dấu hiệu chấm dứt, khi Israel tấn công Lebanon để đáp trả các đòn đánh của Hezbollah, còn Tehran tiếp tục phóng tên lửa và UAV vào các quốc gia vùng Vịnh.

Ông Trump: Chiến dịch sẽ không kết thúc sớm

Ngày 2-3, trong những phát biểu công khai đầy đủ nhất từ trước đến nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã ra lệnh tấn công nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân và chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran, vốn theo ông đang phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, ông không cho thấy chiến dịch sẽ sớm kết thúc, theo hãng tin Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Ngay từ đầu, chúng tôi dự tính 4 đến 5 tuần, nhưng chúng tôi có khả năng kéo dài lâu hơn thế rất nhiều” - ông Trump nói tại Nhà Trắng.

Ông Trump lặp lại lời kêu gọi người dân Iran đứng lên lật đổ lãnh đạo, nhưng cho biết chưa rõ ai đang nắm quyền sau cái chết của Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Ngày 2-3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chính quyền tin rằng các mục tiêu trong chiến dịch nhằm vào Iran “có thể đạt được mà không cần lực lượng bộ binh”, đồng thời cảnh báo “những đòn đánh nặng nề nhất vẫn chưa diễn ra”.

“Tôi sẽ không tiết lộ chi tiết các nỗ lực chiến thuật của chúng tôi, nhưng những đòn đánh nặng nề nhất từ quân đội Mỹ vẫn còn ở phía trước. Giai đoạn tiếp theo sẽ còn trừng phạt Iran khắc nghiệt hơn hiện nay” - ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết chính quyền đã thông báo cho lãnh đạo quốc hội về chiến dịch quân sự và khẳng định họ “tuân thủ luật pháp 100%”.

Trung Đông chìm trong hoả lực

Trong cuộc họp báo chính thức đầu tiên của Lầu Năm Góc kể từ khi chiến dịch bắt đầu, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, cho biết lực lượng bổ sung vẫn đang được điều tới khu vực.

“Đây không phải là một chiến dịch diễn ra chỉ trong một đêm. Các mục tiêu quân sự... sẽ cần thời gian để đạt được, và trong một số trường hợp sẽ là công việc khó khăn, khốc liệt” - ông Caine nói.

Quân đội Mỹ cho biết đã tấn công hơn 1.250 mục tiêu tại Iran và phá hủy 11 tàu của Iran.

Quân đội Israel cho biết đã tấn công “hàng chục” mục tiêu thuộc chính quyền Iran và các cơ quan tình báo của Iran tại thủ đô Tehran trong những đợt không kích bổ sung. Israel dự kiến năng lực phóng tên lửa đạn đạo của Iran sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong 24 giờ tới.

Thương vong tiếp tục tăng cao trong ngày 2-3. Theo Hội Chữ thập đỏ Iran, ít nhất 555 người đã thiệt mạng ở Iran trong chiến dịch của Mỹ và Israel, và hơn 130 thành phố trên khắp đất nước đã bị tấn công. Tại Israel, 11 người đã thiệt mạng. Mỹ báo cáo về 6 binh sĩ thiệt mạng trong chiến dịch ở Iran.

Ngày qua, các quốc gia vùng Vịnh tiếp tục hứng hỏa lực. Ngoại trưởng Iraq - ông Fouad Hussein cho biết hơn 70 tên lửa và UAV đã tấn công thành phố Erbil ở miền bắc Iraq.

Chính phủ Lebanon thông báo các đợt không kích của Israel trên khắp nước này khiến ít nhất 52 người thiệt mạng và 154 người bị thương.

Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết nước này đã hứng hơn 800 vụ tấn công bằng UAV và tên lửa trong cuộc xung đột khu vực cho đến nay, phần lớn đã bị đánh chặn.

Một nguồn tin nói với đài CNN rằng Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait đã trúng đòn không kích trong hai ngày 1 và 2-3 trong bối cảnh Iran oanh kích Kuwait. Theo nguồn tin và một quan chức Mỹ, không có thương vong nào được ghi nhận.

Khói bốc lên sau một cuộc tấn công được cho là của Iran gần đại sứ quán Mỹ tại Kuwait ngày 2-3. Ảnh: AFP

Iran tuyên bố sẽ “thiêu rụi” tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Ngày 2-3, ông Ebrahim Jabari, cố vấn cấp cao của Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) ,tuyên bố eo biển Hormuz hiện đã bị phong tỏa và cảnh báo bất kỳ tàu thuyền nào tìm cách đi qua sẽ bị tấn công, theo truyền thông nhà nước Iran.

“Eo biển đã bị đóng. Nếu bất kỳ ai cố vượt qua, các chiến binh của IRGC và hải quân chính quy sẽ thiêu rụi những con tàu đó” - ông Jabari cảnh báo.

“Chúng tôi sẽ không cho phép xuất khẩu dầu từ khu vực này cho đến khi họ cảm nhận được áp lực khi bị đặt vào thế khó” - ông nói thêm

NATO không có kế hoạch tham chiến

Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm 2-3 nói rằng “hoàn toàn không có kế hoạch nào” để NATO tham gia vào cuộc chiến với Iran, dù ông đánh giá cao hành động của Mỹ và Israel.

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình ARD (Đức), ông Rutte mô tả các chiến dịch của Mỹ và Israel là “thực sự quan trọng”.

“Những hành động đó đang loại bỏ, làm suy giảm năng lực của Iran trong việc tiếp cận khả năng hạt nhân và năng lực tên lửa đạn đạo” - ông nói.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh thêm rằng “hoàn toàn không có bất kỳ kế hoạch nào để NATO bị cuốn vào hoặc trở thành một phần của việc này, ngoài việc từng đồng minh riêng lẻ làm những gì họ có thể để hỗ trợ cho những gì Mỹ đang thực hiện cùng với Israel”.