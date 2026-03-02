Trung Đông rực lửa, Ukraine tuyên bố sẵn sàng 'hiến kế' giúp đồng minh trị vũ khí Iran 02/03/2026 09:38

(PLO)- Giữa lúc xung đột Trung Đông leo thang, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đánh chặn máy bay không người lái của Iran cho đồng minh.

Trong bài phát biểu tối 1-3, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky khẳng định cuộc xung đột lan rộng tại Trung Đông hiện nay càng làm nổi bật tầm quan trọng của các kinh nghiệm phòng không mà Ukraine đang sở hữu, đặc biệt là năng lực đánh chặn máy bay không người lái (UAV) do Iran sản xuất.

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định những kinh nghiệm thực chiến của Kiev trong việc đối phó vũ khí do Iran thiết kế giờ đây có thể hỗ trợ đắc lực cho các đồng minh, theo Kyiv Independent.

"Tình hình tại Trung Đông cho thấy việc bảo vệ tuyệt đối 100% trước tên lửa và UAV Shahed khó khăn đến mức nào. Hiện nay, ai cũng thấy rõ kinh nghiệm phòng thủ của chúng tôi phần lớn là không thể thay thế” - ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

Ông Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng "chia sẻ kinh nghiệm này" với những quốc gia đã giúp Ukraine vượt qua mùa đông khắc nghiệt nhất trong cuộc chiến tổng lực vừa qua.

Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh Ukraine đang "theo dõi chặt chẽ" diễn biến xung đột giữa Mỹ - Israel - Iran và đang phối hợp với các đồng minh khi tình hình có những chuyển biến mới.

Iran chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Zelensky.

Cũng trong ngày 1-3, Mỹ, Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vừa phát đi một bản tuyên bố chung, kịch liệt lên án "các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV bừa bãi và liều lĩnh" của Iran trên khắp Trung Đông.

Nhóm nước này cho biết những "đòn không kích phi lý" nói trên đã "nhắm vào lãnh thổ có chủ quyền, gây nguy hiểm cho dân thường và làm hư hại các cơ sở hạ tầng dân sự".

Hành động của Tehran là một bước leo thang nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến sự ổn định của khu vực, các quốc gia này nhấn mạnh, đồng thời khẳng định họ đang đoàn kết sát cánh bên nhau để bảo vệ công dân của mình.

Nhóm 7 nước cũng kiên quyết tái khẳng định quyền tự vệ chính đáng.