Mỹ đã dùng những vũ khí khí tài nào, phá hủy những mục tiêu nào ở Iran? 02/03/2026 06:14

(PLO)- Quân đội Mỹ đã sử dụng nhiều loại tên lửa phòng không và máy bay tiêm kích trong 24 giờ đầu tiên của chiến dịch diễn ra vào cuối tuần qua tại Iran.

Trong 24 giờ đầu của chiến dịch diễn ra vào cuối tuần tại Iran (bắt đầu từ rạng sáng 28-2), quân đội Mỹ đã triển khai nhiều loại tên lửa phòng không cùng các máy bay chiến đấu, theo đài CNN.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (US Central Command) ngày 1-3 đã công bố tổng quan về chiến dịch, cho biết các lực lượng Mỹ đang “tấn công những mục tiêu nhằm tháo dỡ bộ máy an ninh của chính quyền Iran, ưu tiên các địa điểm gây ra mối đe dọa tức thời”.

Theo CENTCOM, quân đội Mỹ đã đánh trúng hơn 1.000 mục tiêu trên lãnh thổ Iran.

Các đòn tấn công nhắm vào sở chỉ huy quân đội Iran, các bệ phóng và kho tên lửa, cùng tàu chiến và tàu ngầm của Tehran.

Một số tiêm kích được trang bị trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ. Ảnh: US Central Command

CENTCOM cho biết Mỹ đang sử dụng nhiều phương tiện và khí tài khác nhau, đồng thời còn triển khai “một số năng lực đặc biệt không thể công bố chi tiết”.

Cụ thể, các khí tài đường không được Mỹ triển khai gồm: máy bay ném bom B-2; các dòng tiêm kích F-18, F-16, F-22 và tiêm kích tàng hình F-35; cường kích A-10; máy bay tác chiến điện tử EA-18G; máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không; máy bay chuyển tiếp thông tin liên lạc; máy bay tuần thám biển P-8; máy bay trinh sát RC-135; cùng các loại máy bay không người lái như MQ-9 Reaper và máy bay không người lái tấn công cảm tử LUCAS.

Về phòng thủ và hỏa lực mặt đất, quân đội Mỹ sử dụng các hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot, hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và Hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 (HIMARS).

Trên biển, Mỹ triển khai tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, cùng các hệ thống chống máy bay không người lái.

Bên cạnh đó là các phương tiện bảo đảm hậu cần và tác chiến, gồm máy bay tiếp liệu trên không, tàu tiếp liệu trên biển và các máy bay vận tải chiến lược C-17 Globemaster, C-130.