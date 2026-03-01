Loạt nước vùng Vịnh chìm trong khói lửa giữa ‘cơn thịnh nộ’ của Iran 01/03/2026 13:33

(PLO)- Iran phát động chiến dịch trả đũa quy mô lớn vào loạt căn cứ Mỹ trên khắp Trung Đông với nhiều tiếng nổ lớn ở Qatar, UAE, Bahrain,...

Ngày 1-3, hàng loạt địa điểm tại vùng Vịnh đã bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) trong chiến dịch trả đũa lớn nhất lịch sử của Iran nhằm vào Mỹ và Israel.

Theo hãng tin AFP, khói bốc cao trên bầu trời Doha ngày 1-3 sau khi xuất hiện thông tin Iran tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào thủ đô của Qatar.

Các phóng viên của AFP cho biết cột khói đen dày đặc có thể nhìn thấy rõ trên đường chân trời phía nam thành phố, trong điều kiện thời tiết buổi sáng quang đãng.

Video cột khói khổng lồ xuất hiện ở Doha (Qatar) ngày 1-3. Nguồn: IRIB

Cùng thời điểm, những tiếng nổ lớn tại sân bay Dubai International Airport (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) rạng sáng nay đã được nhiều cư dân xung quanh nghe thấy. Một công dân Singapore sinh sống gần sân bay cho biết các vụ nổ khiến khu vực rung chuyển, theo hãng tin Al Jazeera.

Khói bốc cao trên bầu trời Doha (Qatar) ngày 1-3 sau khi xuất hiện thông tin Iran tiến hành tấn công nhằm vào thủ đô Qatar. Ảnh: AFP

“Chúng tôi nghe thấy các tiếng nổ, rất có thể là do tên lửa và UAV bị đánh chặn. Một số tiếng nổ vang rất gần, đến mức làm rung cả cửa ra vào và cửa sổ” - ông Jumadi Husani, 53 tuổi, nói.

Theo thông tin từ ban quản lý sân bay, 4 nhân viên của Dubai International Airport đã bị thương. Trước đó, UAE đã đóng cửa không phận.

Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim đưa tin về "một đòn đánh trúng mục tiêu” tại thủ đô Manama (Bahrain), làm gia tăng lo ngại rằng các cuộc tấn công đang lan rộng trên toàn khu vực vùng Vịnh.

Hãng thông tấn Tasnim đăng video kèm chú thích “Một thành công vang dội khác tại Manama, Bahrain” ngày 1-3. Nguồn: TASNIM

Trước đó, Iran cũng đã nã tên lửa vào hàng loạt địa điểm trên khắp vùng Vịnh. Theo AFP, tên lửa và UAV đã xuất hiện trên bầu trời của hầu hết các quốc gia trong khu vực này, ngoại trừ Oman.

Loạt diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đang tiến hành đợt tấn công thứ sáu nhằm trả đũa các cuộc oanh tạc của Mỹ và Israel vào lãnh thổ nước này.

Cụ thể, các mục tiêu bị tấn công bao gồm 27 căn cứ Mỹ, căn cứ không quân Tel Nof, trụ sở Bộ Chỉ huy quân đội Israel tại khu phố HaKirya (Tel Aviv) cùng một tổ hợp công nghiệp quốc phòng quy mô lớn tại thành phố này.

Trước đó cùng ngày, IRGC thông báo phát động “chiến dịch tấn công hủy diệt nhất trong lịch sử Cộng hòa Hồi giáo Iran” nhằm vào Mỹ và Israel, để trả đũa vụ Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei bị hạ sát.

Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Iran không được tiếp tục leo thang căng thẳng.

"Iran vừa thông báo rằng họ sẽ ra tay rất mạnh hôm nay, mạnh hơn bất cứ điều gì họ từng hứng chịu trước đây. Họ tốt hơn hết là đừng làm điều đó, bởi nếu họ thực sự hành động, chúng tôi sẽ đáp trả bằng một sức mạnh chưa từng được chứng kiến" - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.