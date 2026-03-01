Truyền thông Iran: Nhiều người thân của Lãnh tụ Tối cao Khamenei đã thiệt mạng 01/03/2026 08:17

(PLO)- Con gái, cháu, con rể và con dâu của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc không kích do Israel và Mỹ, theo truyền thông nhà nước Iran.

Con gái và cháu của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc không kích do Israel và Mỹ phối hợp thực hiện, truyền thông nhà nước Iran đưa tin ngày 1-3.

Hãng thông tấn Fars cũng xác nhận các thông tin trước đó về việc con rể và con dâu của giáo sĩ 86 tuổi này thiệt mạng trong các cuộc không kích.

Tuy nhiên, chưa có xác nhận chính thức nào về tình trạng của ông Khamenei. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ông Khamenei đã chết.

Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: WANA

Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nói rằng Lãnh tụ Tối cao Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công chung Mỹ - Israel, gọi đây là “cơ hội lớn nhất” để người dân Iran giành quyền kiểm soát đất nước.

“Ông Khamenei, một trong những nhân vật nguy hiểm nhất trong lịch sử, đã chết” - ông Trump viết, mô tả diễn biến này là “công lý cho người dân Iran” cũng như cho người Mỹ và những người khác mà ông Trump cho rằng đã bị tổn hại dưới sự lãnh đạo của ông Khamenei.

Trước đó, Thủ tướng Netanyahu công khai tuyên bố có “nhiều dấu hiệu cho thấy ông Khamenei không còn sống”.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao Israel giấu tên nói với hãng tin Reuters rằng thi thể của ông Khamenei đã được tìm thấy sau cuộc tấn công Mỹ - Israel.

Các hãng tin Iran Tasnim và Mehr bác bỏ thông tin này, cho biết lãnh tụ tối cao vẫn “kiên định và vững vàng chỉ huy chiến trường”.

Sau đó, một bài đăng xuất hiện trên tài khoản X của ông Khamenei, dường như nhằm cho thấy ông vẫn còn sống. “Nhân danh Haider (Ali) tôn quý, cầu bình an đến với Người” - theo nội dung bài đăng.

Các cuộc tấn công, theo quan chức Mỹ và Israel, nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự chiến lược, được cho là đã đánh trúng nhiều địa điểm trong và xung quanh Tehran.

Truyền thông Iran cho biết nhiều tiếng nổ lớn vang lên khắp thủ đô và lực lượng khẩn cấp đã được triển khai. Số thương vong được đưa tin chưa thể được xác minh độc lập.

Iran đã đáp trả bằng đòn tấn công tên lửa tại nhiều căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông.