Israel tấn công đợt 2 sang Iran; Tehran không kích loạt căn cứ Mỹ ở Trung Đông, có người thiệt mạng 28/02/2026 17:20

(PLO)- Truyền thông Iran đưa tin về loạt vụ nổ mới khu vực phía tây Iran khi Israel mở đợt không kích mới.

Trưa 28-2, các hãng thông tấn Iran như Tasnim, Fars đưa tin về vụ nổ đã được ghi nhận tại Urmia, thuộc khu vực phía tây Iran, ngay sau khi quân đội Israel tuyên bố đang tiến hành các cuộc tấn công vào khu vực này.

Trước đó không lâu, Israel đã phát cảnh báo sơ tán đối với toàn bộ người dân sinh sống gần các cơ sở quân sự ở Iran. Quân đội Israel cho biết nước này đã phát động một làn sóng không kích mới nhằm vào các mục tiêu của chính quyền tại miền tây Iran, theo đài CNN.

Một cột khói bốc lên sau vụ nổ ở thủ đô Tehran (Iran). Ảnh: AFP

Tuyên bố được Iran đưa ra khoảng 3 giờ rưỡi sau khi Israel và Mỹ thực hiện loạt đòn tấn công mở màn nhằm vào Iran.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đang “tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự” của chính quyền tại miền tây Iran.

Có tin một căn cứ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở Qorveh, miền tây Iran đã bị nhắm mục tiêu.

Không lâu sau đợt tấn công thứ nhất của Mỹ và Israel, Iran đã tung đòn đáp trả, với các vụ nổ được ghi nhận trên khắp khu vực Trung Đông.

Theo Fars, Căn cứ Không quân Al-Udeid tại Qatar, Căn cứ Không quân Al-Salem tại Kuwait, Căn cứ Không quân Al-Dhafra tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), cùng căn cứ Hải quân của Mỹ tại Bahrain đã bị tên lửa Iran nhắm mục tiêu.

Qatar, UAE, Saudi Arabia, Bahrain, Oman liên tục báo cáo về các vụ nổ trong lãnh thổ của mình.

Ít nhất một người đã thiệt mạng ở Abu Dhabi (UAE) sau khi một số tên lửa phóng từ Iran bị đánh chặn, theo kênh Al Jazeera.

Cụ thể, mảnh vỡ rơi xuống một khu dân cư tại Abu Dhabi đã gây thiệt hại về tài sản và khiến một người mang quốc tịch châu Á thiệt mạng.

UAE tuyên bố “cuộc tấn công này là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia và luật pháp quốc tế”. Nước này cũng nói thêm “bảo lưu toàn bộ quyền đáp trả trước sự leo thang này”.

Lực lượng vũ trang Iran trưa 28-2 tuyên bố đã bắt đầu đáp trả mạnh mẽ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, cho rằng chiến dịch của Washington và Tel Aviv sẽ còn tiếp diễn.

“Vì vậy, trong khả năng có thể, người dân cần giữ bình tĩnh và di chuyển tới các trung tâm, thành phố khác nếu điều kiện cho phép” - hãng thông tấn IRNA dẫn tuyên bố của lực lượng vũ trang Iran.

Tuyên bố cho biết chính phủ Iran đã chuẩn bị đầy đủ mọi nhu cầu của xã hội từ trước, không có lý do gì để lo ngại về việc cung ứng nhu yếu phẩm thiết yếu.

Quân đội Iran cũng thông báo rằng các trường học sẽ tạm thời đóng cửa cho đến khi có thông báo mới và các cơ quan nhà nước tạm thời hoạt động ở mức 50%.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran ra tuyên bố rằng các cuộc tấn công của Israel sáng nay đã nhằm vào “toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia” của Iran.

“Cuộc tái diễn hành động gây hấn quân sự của Mỹ và chế độ Do Thái nhằm vào Iran là sự vi phạm luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Cộng hòa Hồi giáo Iran coi đây là hành vi xâm phạm nghiêm trọng hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời nhấn mạnh quyền hợp pháp của mình trong việc đáp trả một cách dứt khoát" - tuyên bố nêu rõ.