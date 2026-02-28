Căn cứ hải quân Mỹ ở Bahrain bị tấn công; Tên lửa Iran bị Patriot đánh chặn ở Qatar 28/02/2026 16:15

(PLO)- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran xác nhận mở đợt tấn công đầu tiên bằng tên lửa và UAV nhằm vào Israel, trong khi Qatar cho biết đã đánh chặn tên lửa Tehran bay qua không phận.

Ngày 28-2, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã tiến hành đợt tấn công đầu tiên bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó, hãng thông tấn Tasnim đưa tin.

Bộ Quốc phòng Qatar xác nhận 1 tên lửa của Iran đã bị đánh chặn bằng hệ thống phòng thủ Patriot khi bay qua không phận nước này. Doha cho biết các lực lượng phòng không đã xử lý mục tiêu thành công, không ghi nhận thiệt hại trên mặt đất.

Trong một diễn biến liên quan, đài RT, hãng Al Jazeera đồng loạt đưa tin căn cứ hải quân Mỹ và Bộ Tư lệnh Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain được cho là đã bị tên lửa Iran tấn công.

Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc tên lửa rơi xuống nơi đặt căn cứ hải quân Mỹ và Bộ Tư lệnh Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở Bahrain ngày 28-2. Ảnh: X

Theo đài CNN, có thông tin về nhiều vụ nổ xảy ra tại Bahrain, Abu Dhabi và Qatar, tất cả đều là những nơi có căn cứ quân sự của Mỹ.

Bộ Nội vụ Bahrain đã kêu gọi người dân lập tức di chuyển tới các địa điểm an toàn gần nhất.

Hiện các bên liên quan chưa đưa ra xác nhận chính thức về mức độ thiệt hại hay thương vong.

Theo tờ The Times of Israel, trong khoảng 1 giờ qua, nhiều tên lửa đạn đạo đã được phóng từ lãnh thổ Iran hướng về Israel. Hiện chưa có báo cáo tức thời về thương vong.

Cùng lúc, còi báo động tiếp tục vang lên tại nhiều khu vực ở miền bắc và miền nam Israel, cho thấy hệ thống phòng không đang được kích hoạt ở mức cao.

Kênh Al Jazeera đưa tin Qatar, Kuwait và UAE đã đóng cửa không phận của mình.