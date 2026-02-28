Cựu Tổng thống Clinton nói những gì khi ra điều trần trước Hạ viện vụ tỉ phú ấu dâm Epstein? 28/02/2026 05:21

(PLO)- Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton bán bỏ mọi hành vi sai trái trong mối liên hệ của ông với tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, cho rằng "không ai đứng trên pháp luật, kể cả tổng thống".

Ngày 27-2, điều trần trước Ủy ban Giám sát Hạ viện, cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton bác bỏ mọi hành vi sai trái trong mối liên hệ của ông với tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, theo hãng tin AFP.

Tên ông Clinton xuất hiện dày đặc trong các hồ sơ về ông Epstein, nhưng cựu tổng thống khẳng định đã cắt đứt quan hệ từ lâu trước khi tỉ phú này bị kết án về tội phạm tình dục vào năm 2008.

“Tôi không biết gì cả và tôi không làm điều gì sai trái” - ông Clinton nói trong tuyên bố mở đầu, được chia sẻ trên mạng xã hội.

“Không những tôi sẽ không bay trên máy bay của ông ta [Epstein] nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về những gì ông ta làm, mà tôi còn tố giác ông ta” - ông Clinton nhấn mạnh.

Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện - ông James Comer (đảng Cộng hoà) cho biết trước buổi lấy lời khai rằng ông sẽ “đặt rất nhiều câu hỏi”.

Hạ nghị sĩ Cộng hoà Anna Paulina Luna của ủy ban nói rằng cựu tổng thống đã hợp tác.

Tuy nhiên, các nghị sĩ Dân chủ trong ủy ban nhắc lại lời kêu gọi yêu cầu Tổng thống Donald Trump, người cũng được cho là có những mối liên hệ đã được ghi nhận với ông Epstein, phải ra điều trần.

“Hãy nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta đang nói chuyện với nhầm tổng thống” - nghị sĩ Dân chủ Suhas Subramanyam nói, nhấn mạnh rằng ông Clinton không né tránh bất kỳ câu hỏi nào.

Trong tuyên bố của mình, ông Clinton không nêu đích danh ông Trump nhưng nói rằng “không ai đứng trên pháp luật, kể cả tổng thống – đặc biệt là tổng thống”.

Về phần mình, ông Trump tiếp tục bày tỏ sự hoài nghi đối với toàn bộ tiến trình này, nói với các phóng viên rằng ông quý ông Clinton “và tôi không muốn thấy ông ấy bị lấy lời khai”.

Việc xuất hiện trong các hồ sơ do Bộ Tư pháp Mỹ công bố không đồng nghĩa với hành vi sai trái, và ông Clinton – cũng như ông Trump – chưa bị cáo buộc phạm tội hay bị điều tra chính thức.

Trước đó, ngày 26-2, vợ ông Clinton - cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã có phiên điều trần tại cùng uỷ ban và kiến nghị uỷ ban triệu tập ông Trump

Các nghị sĩ nên hỏi Tổng thống Trump “về hàng chục nghìn lần ông ấy xuất hiện trong các hồ sơ Epstein”, bà Clinton nói.

Các phiên điều trần diễn ra kín, và ông Bill Clinton ví tiến trình này như một phiên điều trần mang tính “hình thức”. Hai vợ chồng cựu tổng thống kêu gọi công khai và truyền hình trực tiếp các phiên điều trần.

Bà Hillary Clinton nói bà chưa từng quen biết ông Epstein hay đến các bất động sản nơi ông ta tổ chức tiếp đón người nổi tiếng thế giới cùng các nhân vật quyền lực trong giới kinh doanh và chính trị .

Ông Bill Clinton thừa nhận có nhiều tương tác với ông Epstein nhưng nói ông chưa từng đến hòn đảo tư nhân tai tiếng của tỉ phú này ở vùng Caribe.