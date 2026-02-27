Trung Quốc khuyến cáo công dân rời Iran ‘sớm nhất có thể’ 27/02/2026 18:52

(PLO)- Trung Quốc khuyến cáo công dân tránh đến Iran và kêu gọi những người đang ở Iran rời đi sớm nhất có thể vì lo ngại an ninh.

Ngày 27-2, Trung Quốc khuyến cáo công dân tránh đến Iran và kêu gọi những người đang ở Iran rời đi sớm nhất có thể vì lo ngại an ninh, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Theo thông báo do Vụ Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao đăng trên tài khoản WeChat chính thức, trước tình hình an ninh hiện tại ở Iran, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng Đại sứ quán và các Lãnh sự quán Trung Quốc tại Iran nhắc nhở công dân Trung Quốc không đến Iran.

Thông báo cũng nêu rõ rằng công dân Trung Quốc đang ở Iran cần tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh và rời đi sớm nhất có thể.

Đại sứ quán và các Lãnh sự quán Trung Quốc tại Iran cũng như tại các nước láng giềng sẽ cung cấp hỗ trợ cần thiết cho công dân Trung Quốc có nhu cầu di chuyển qua các chuyến bay thương mại hoặc theo đường bộ, theo thông báo.

Trung Quốc khuyến cáo công dân rời Iran “sớm nhất có thể”. Ảnh: iStock

Khuyến cáo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng liên quan các cuộc đàm phán hạt nhân đang diễn ra giữa Iran và Mỹ.

Sau vòng đàm phán mới nhất được tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ), Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi cho biết hôm 27-2 rằng tiến triển trong đàm phán hạt nhân phụ thuộc vào “cách tiếp cận thực tế” từ Washington và việc tránh đưa ra “những yêu cầu quá mức”.

Điện đàm với Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty, Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh rằng để đạt được thỏa thuận cần có “sự nghiêm túc và thực tế từ phía bên kia”, đồng thời cảnh báo những tính toán sai lầm có thể làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao.

Nhà ngoại giao Iran không nêu cụ thể những yêu cầu mà ông đề cập.

Giới chức Mỹ nhiều lần bày tỏ quan ngại về chương trình tên lửa đạn đạo và hoạt động làm giàu uranium của Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tuyên bố Iran đã phát triển các loại tên lửa có khả năng đe dọa châu Âu và các căn cứ của Mỹ ở nước ngoài, trong khi Tehran khẳng định chương trình tên lửa của họ mang tính phòng vệ và các hoạt động hạt nhân hoàn toàn phục vụ mục đích hòa bình.

Dù còn tồn tại những bất đồng, cả Iran và Oman - nước trung gian hòa giải - đều ghi nhận có tiến triển sau các cuộc thảo luận tại Geneva. Các nhóm kỹ thuật dự kiến sẽ họp vào ngày 2-3 tại trụ sở Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế ở Vienna (Áo) để tiếp tục tham vấn trước vòng đàm phán thứ tư dự kiến diễn ra vào tuần tới.

Các quan sát viên ngoại giao cho rằng việc tiếp tục đàm phán và lên kế hoạch thảo luận kỹ thuật cho thấy cả hai bên vẫn cam kết theo đuổi giải pháp ngoại giao thông qua đối thoại, ngay cả khi các lo ngại an ninh khiến một số nước như Trung Quốc phải đưa ra khuyến cáo thận trọng về đi lại.