Ông Trump bác tin tướng Mỹ cảnh báo rủi ro tấn công Iran 24/02/2026 14:04

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ các báo cáo cho rằng Tướng Dan Caine đã cảnh báo ông về nguy cơ chiến tranh với Iran, gọi những tin đó là "hoàn toàn sai sự thật".

Ngày 23-2, Tổng thống Mỹ Donal Trump đã bác bỏ các báo cáo cho rằng sĩ quan quân đội cấp cao nhất của Mỹ đã cảnh báo về những rủi ro của một chiến dịch lớn chống lại Iran, theo hãng tin AFP.

Truyền thông Mỹ trước đó đưa tin rằng Tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - đã cảnh báo về nhiều rủi ro liên quan các cuộc tấn công chống lại Iran, bao gồm sự can thiệp lâu dài.

Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng thông tin cho rằng Tướng Caine "phản đối việc chúng tôi gây chiến với Iran" là "hoàn toàn sai sự thật".

"Tướng Caine, giống như tất cả chúng tôi, không muốn thấy chiến tranh nhưng, nếu quyết định được đưa ra là tấn công Iran ở cấp độ quân sự, thì theo ý kiến ​​của ông ấy, đó sẽ là điều dễ dàng giành chiến thắng” - ông Trump viết.

"Ông ấy chưa từng nói về việc không tấn công Iran, hoặc thậm chí là thông tin giả mạo về các cuộc tấn công hạn chế mà tôi đã đọc được. Ông ấy chỉ biết một điều, đó là làm thế nào để chiến thắng và, nếu được yêu cầu làm vậy, ông ấy sẽ dẫn đầu” - tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Ảnh: N. Combea/CNP/DPA/SIPA

Tờ Washington Post đưa tin Tướng Caine đã bày tỏ mối lo ngại tại Nhà Trắng và Lầu Năm Góc rằng tình trạng thiếu hụt đạn dược và thiếu sự hỗ trợ từ các đồng minh có thể làm tăng nguy hiểm cho binh sĩ Mỹ.

Tờ Wall Street Journal thì đưa tin cả vị tướng hàng đầu của Mỹ và các quan chức của Lầu Năm Góc đã cảnh báo về những rủi ro như thương vong cho cả binh sĩ Mỹ và đồng minh, cũng như nguy cơ hệ thống phòng không của Mỹ bị suy yếu nếu lực lượng Mỹ tấn công Iran.

Trong khi đó, hãng tin Axios đưa tin Tướng Caine đã cảnh báo về việc Mỹ "bị vướng vào một cuộc xung đột kéo dài".

Theo Axios, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của ông Trump - Jared Kushner cũng đã thúc giục tổng thống Mỹ tạm dừng các cuộc tấn công và cho ngoại giao một cơ hội.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cáo buộc các hãng truyền thông Mỹ đưa tin "không chính xác và cố ý như vậy".

"Tôi là người đưa ra quyết định, tôi thà có một thỏa thuận còn hơn là không có, nhưng nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận, đó sẽ là một ngày rất tồi tệ đối với quốc gia đó và thật đáng buồn, đối với người dân của họ” - ông Trump cho biết.

Trong khi đó, Văn phòng của Tướng Caine đã phản hồi bài báo của Washington Post, nói rằng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ có nhiệm vụ cung cấp "một loạt các lựa chọn quân sự, cũng như các cân nhắc thứ cấp và các tác động và rủi ro liên quan, cho các nhà lãnh đạo dân sự đưa ra các quyết định an ninh của Mỹ".