Washington kêu gọi tàu Mỹ cẩn trọng ở eo biển Hormuz, tránh xa vùng biển của Iran 10/02/2026 05:45

(PLO)- Mỹ đã ban hành hướng dẫn mới cho các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran về chương trình hạt nhân của Iran.

Ngày 9-2, Cơ quan Quản lý Hàng hải của Bộ Giao thông Vận tải Mỹ ban hành hướng dẫn mới cho các tàu mang cờ Mỹ đi qua eo biển Hormuz, kêu gọi họ tránh xa lãnh hải của Iran trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran, theo kênh Al Jazeera.

Cơ quan Quản lý Hàng hải cũng kêu gọi các thuyền trưởng tàu Mỹ không cho phép lực lượng Iran lên tàu Mỹ.

"Nếu lực lượng Iran lên một tàu thương mại treo cờ Mỹ, thủy thủ đoàn không được dùng vũ lực chống lại bên lên tàu. Việc kiềm chế phản kháng bằng vũ lực không có nghĩa là đồng ý hoặc đồng ý với việc lên tàu đó” - theo hướng dẫn.

Một chiếc thuyền tiếp cận một tàu container ở vùng biển eo biển Hormuz. Ảnh: AFP

"Chúng tôi khuyến nghị các tàu thương mại treo cờ Mỹ đi qua các vùng biển này nên tránh xa lãnh hải Iran nhất có thể mà không ảnh hưởng đến an toàn hàng hải. Khi di chuyển theo hướng đông ở eo biển Hormuz, các tàu nên đi gần lãnh hải của Oman” - hướng dẫn của Cục Hàng hải Mỹ cho hay.

Hướng dẫn được đưa ra sau khi Mỹ và Iran tổ chức một vòng đàm phán gián tiếp tại Oman vào tuần trước. Iran cho biết các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ do Oman làm trung gian đã có một khởi đầu tốt đẹp và sẽ tiếp tục.

Trong khi cả hai bên đều tỏ ra sẵn sàng khôi phục ngoại giao về vấn đề hạt nhân của Tehran, Washington cho biết họ cũng muốn các cuộc đàm phán đề cập tên lửa đạn đạo của Iran cũng như sự hỗ trợ của Tehran cho các nhóm vũ trang trong khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng áp lực lên Iran vào ngày 6-2 bằng sắc lệnh áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ bất kỳ quốc gia nào “trực tiếp hoặc gián tiếp” mua hàng hóa từ Iran.

Ngày 8-2, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi cho biết Tehran sẽ không từ bỏ năng lực làm giàu uranium trong các cuộc đàm phán với Washington, khẳng định nước này sẽ không bị đe dọa bởi nguy cơ chiến tranh từ Mỹ, theo hãng tin AFP.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Araghchi nói thêm rằng Iran sẵn sàng giải quyết những lo ngại về chương trình hạt nhân của Tehran và xây dựng lòng tin về vấn đề này.