Iran nói đang tham vấn Nga, Trung Quốc về đàm phán với Mỹ 09/02/2026 06:17

(PLO)- Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi khẳng định Tehran sẽ không từ bỏ năng lực làm giàu uranium và nước này đang tham vấn Nga, Trung Quốc về đàm phán với Mỹ.

Ngày 8-2, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi cho biết Tehran sẽ không từ bỏ năng lực làm giàu uranium trong các cuộc đàm phán với Washington, khẳng định nước này sẽ không bị đe dọa bởi nguy cơ chiến tranh từ Mỹ, theo hãng tin AFP.

Ông Araghchi gọi việc làm giàu uranium là một quyền hợp pháp bắt nguồn từ chủ quyền và phẩm giá quốc gia.

“Tại sao chúng ta lại kiên quyết theo đuổi việc làm giàu uranium và tiếp tục làm như vậy, và tại sao chúng ta không sẵn sàng từ bỏ nó, ngay cả khi chiến tranh ập đến? Bởi vì không ai có quyền nói cho chúng ta biết chúng ta nên có gì và không nên có gì” - ông Araghchi nói.

“Việc họ triển khai quân sự trong khu vực không làm chúng tôi sợ hãi” - ông Araghchi nói thêm, đề cập việc tàu sân bay USS Abraham Lincoln đến biển Ả Rập.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Araghchi nói thêm rằng Iran sẵn sàng giải quyết những lo ngại về chương trình hạt nhân của Tehran và xây dựng lòng tin về vấn đề này.

“Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc sự mơ hồ nào liên quan mục tiêu hòa bình của chương trình hạt nhân Iran, chúng tôi sẽ trả lời và làm rõ những điều mơ hồ đó, và cách duy nhất là thông qua ngoại giao” - ông Araghchi cho hay.

Dù vậy, ông Araghchi đặt câu hỏi về cam kết ngoại giao của Mỹ.

"Việc tiếp tục một số lệnh trừng phạt và hành động quân sự làm dấy lên nghi ngờ về sự nghiêm túc và sẵn sàng của phía bên kia trong việc tiến hành các cuộc đàm phán thực sự. Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình, đánh giá tất cả các tín hiệu và sẽ quyết định về việc tiếp tục đàm phán” - ngoại trưởng Iran cho hay.

Mỹ và Iran đã nối lại đàm phán vào tuần trước tại Oman lần đầu tiên kể từ cuộc chiến 12 ngày giữa Israel và Iran vào tháng 6 năm ngoái.

Ông Araghchi cho biết Iran đang tham vấn với các "đối tác chiến lược" là Trung Quốc và Nga về các cuộc đàm phán với Mỹ.

"Sự tham gia của các nước trong khu vực vào việc ủng hộ các cuộc đàm phán là tích cực, và chúng tôi sẽ tiếp tục tham vấn. Chúng tôi cũng tiếp tục tham vấn với Nga và Trung Quốc. Chúng tôi đã thông báo cho Nga và Trung Quốc về tiến trình đàm phán" - ông Araghchi thông tin.

Cũng trong ngày 8-2, Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian đã kêu gọi Mỹ tôn trọng Tehran khi hai quốc gia hướng tới vòng đàm phán hạt nhân tiếp theo vào tuần tới sau các cuộc thảo luận trung gian tại Oman.

“Lập luận của chúng tôi về vấn đề hạt nhân dựa trên các quyền được quy định trong Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân. Dân tộc Iran luôn đáp lại sự tôn trọng bằng sự tôn trọng, nhưng không thể chịu đựng được ngôn từ vũ lực” - ông Pezeshkian viết trên mạng xã hội X.

Ông Pezeshkian mô tả cuộc đàm phán tại Oman tuần trước là một “bước tiến” và cho biết chính quyền của ông ủng hộ đối thoại, theo kênh Al Jazeera.

Trong khi đó, Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi - Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran - đưa ra cảnh báo mới rằng toàn bộ khu vực sẽ bị nhấn chìm trong xung đột nếu Iran bị tấn công.

“Trong khi đang chuẩn bị, chúng tôi thực sự không muốn chứng kiến ​​sự bùng nổ của một cuộc chiến tranh khu vực” - Thiếu tướng Mousavi nói.

Theo ông Mousavi, Iran “có đủ sức mạnh và sự chuẩn bị cần thiết cho một cuộc chiến tranh lâu dài với Mỹ”.

Mỹ chưa lên tiếng về những phát ngôn trên.