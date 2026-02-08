Iran: Đã sẵn sàng kịch bản chiến tranh với Mỹ, cảnh báo tập kích loạt căn cứ Washington ở Trung Đông 08/02/2026 06:45

(PLO)- Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi cảnh báo rằng Tehran sẽ tập kích các căn cứ Mỹ ở Trung Đông nếu Washington tấn công Iran.

Ngày 7-2, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi vừa đưa ra lời cảnh báo đanh thép rằng Iran sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông nếu Washington phát động tấn công vào quốc gia này.

Trả lời phỏng vấn kênh Al Jazeera, Ngoại trưởng Araghchi hoan nghênh việc nối lại đàm phán và coi đây là "một điểm khởi đầu tốt", nhưng ông cũng lưu ý rằng bầu không khí "thiếu tin cậy" vẫn bao trùm sau các cuộc không kích năm ngoái.

Ông cảnh báo Tehran sẽ đáp trả tương xứng bất kỳ hành động tấn công nào từ phía Mỹ trong tương lai.

"Nếu Washington tấn công chúng tôi, dù không có khả năng đánh vào lãnh thổ Mỹ, chúng tôi sẽ tập kích các căn cứ của họ trong khu vực" - ông Araghchi khẳng định.

Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi. Ảnh: TASS

Ông Araghchi tái khẳng định Iran đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh với Mỹ, nhưng nhấn mạnh vấn đề hạt nhân chỉ có thể được giải quyết thông qua đối thoại - một cuộc đối thoại không có đe dọa hay áp lực.

Ông quả quyết rằng làm giàu uranium là quyền của Iran và hoạt động này phải được tiếp tục. Ngoại trưởng Iran cũng nói thêm rằng nước này sẽ giữ uranium đã làm giàu trong nước và thiết lập mức độ làm giàu dựa trên nhu cầu quốc gia. Đồng thời, ông bác bỏ hoàn toàn khả năng đàm phán về chương trình tên lửa, gọi đây là "vấn đề phòng thủ thuần túy".

Hiện tại, Mỹ đang duy trì các cơ sở quân sự lớn tại Qatar, Bahrain, Kuwait và UAE, cùng lực lượng triển khai tại Iraq, Syria và quyền tiếp cận tại Jordan, Djibouti. Tehran từ lâu đã lập luận rằng mạng lưới căn cứ quân sự của Mỹ sát biên giới nước này cấu thành một mối đe dọa an ninh trực tiếp.

Ông Araghchi đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp tại Oman vào ngày 6-2, giữa lúc căng thẳng leo thang sau các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran hồi năm ngoái.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bình luận cuộc đàm phán tại Oman diễn ra "rất tốt", nhưng vẫn duy trì giọng điệu cứng rắn. Hôm 6-2, ông cảnh báo rằng việc không đạt được thỏa thuận sẽ dẫn đến những hậu quả "hết sức nặng nề" cho Iran.

Ngay sau khi cuộc đàm phán kết thúc, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt mới nhắm vào hơn 30 thực thể, cá nhân và tàu thuyền với cáo buộc tham gia buôn bán dầu mỏ và hóa dầu bất hợp pháp.

Dự kiến, các cuộc gặp tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào tuần tới.