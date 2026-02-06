Mỹ phát cảnh báo an ninh, kêu gọi công dân rời Iran ngay lập tức 06/02/2026 14:19

(PLO)- Phái bộ hoạt động trực tuyến phụ trách ngoại giao của Mỹ với Iran kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Iran “ngay lập tức” và chuẩn bị kế hoạch rời đi không phụ thuộc vào sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ.

Sáng 6-2, Phái bộ hoạt động trực tuyến phụ trách ngoại giao của Mỹ với Iran đã phát đi cảnh báo an ninh, kêu gọi công dân Mỹ “rời khỏi Iran ngay lập tức” và chuẩn bị kế hoạch rời đi không phụ thuộc vào sự hỗ trợ của chính phủ Mỹ, theo đài CNBC.

“Các biện pháp an ninh tăng cường, việc phong tỏa đường sá, gián đoạn giao thông công cộng và chặn internet đang diễn ra. Chính phủ Iran tiếp tục hạn chế quyền truy cập vào mạng di động, điện thoại cố định và internet quốc gia. Các hãng hàng không vẫn đang hạn chế hoặc hủy các chuyến bay đến và rời Iran” - theo thông cáo của phái bộ Mỹ.

“Công dân Mỹ nên chuẩn bị tinh thần cho tình trạng mất internet kéo dài, lên phương án liên lạc thay thế và nếu điều kiện an toàn cho phép hãy cân nhắc rời Iran bằng đường bộ sang Armenia hoặc Thổ Nhĩ Kỳ” - thông cáo cho biết thêm.

Mỹ kêu gọi công dân rời Iran ngay lập tức, trước thềm đàm phán song phương. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Phái bộ cảnh báo rằng công dân Mỹ đối mặt nguy cơ đáng kể bị thẩm vấn, bắt hoặc giam giữ tại Iran, đồng thời khuyến nghị họ tránh các cuộc biểu tình và “giữ thái độ kín đáo, không gây chú ý”.

Phái bộ lưu ý, trong trường hợp không thể rời đi, người dân nên tìm một “địa điểm an toàn” trong nơi ở của mình hoặc tại một tòa nhà an toàn khác, đồng thời dự trữ “thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác”.

Iran chưa bình luận về thông cáo của phái bộ Mỹ.

Thông báo được đưa ra trước thềm các cuộc đàm phán dự kiến giữa Mỹ và Iran tại Oman vào ngày 6-2, trong bối cảnh hầu như không có dấu hiệu cho thấy hai bên đã tìm được tiếng nói chung về chương trình nghị sự của cuộc gặp.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến tham gia cuộc gặp cùng phái đoàn do Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dẫn đầu, theo các quan chức Mỹ và Iran.

Trong tháng qua, Mỹ đã ban hành nhiều cảnh báo an ninh tương tự. Lần gần nhất, phái bộ đã kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Iran trong cảnh báo ngày 14- 1, khi ông Trump đang cân nhắc các phương án can thiệp vào Iran, bao gồm cả các cuộc không kích quân sự có mục tiêu.

Cuộc đàm phán vào ngày 6-2 sẽ là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa Tehran và Washington kể từ khi căng thẳng bùng phát vào tháng 6-2025 sau khi cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel dẫn đến các cuộc không kích của Mỹ gây thiệt hại nghiêm trọng cho ba cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran.

Những bất đồng về phạm vi và địa điểm tổ chức đàm phán đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng đạt được kết quả, đồng thời vẫn để ngỏ nguy cơ Mỹ tiến hành hành động quân sự.

Chính phủ Mỹ được cho đã yêu cầu Iran từ bỏ kho dự trữ uranium, áp đặt các giới hạn đối với chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran, đồng thời chấm dứt việc vũ trang và tài trợ cho các nhóm vũ trang tại Trung Đông.

Ông Trump đã cảnh báo tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Tehran nếu nước này không chấp nhận các yêu cầu của Mỹ.

Iran đã bác bỏ các yêu cầu này, cho rằng đó là sự xâm phạm không thể chấp nhận đối với chủ quyền của mình, đồng thời đe dọa sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ cuộc tấn công nào bằng cách tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực và Israel.