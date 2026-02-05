Mỹ, Nga, Iran bình luận về cuộc gặp Washington-Tehran sắp tới 05/02/2026 05:43

Ngày 4-2, Iran cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch vào cuối tuần này, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép lên lãnh tụ tối cao Iran - ông Ali Khamenei, theo hãng tin AFP.

Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi cho biết các cuộc đàm phán hạt nhân hiện được lên lịch vào ngày 6-2 tại Oman. Trước đó, các nhà ngoại giao nói rằng cuộc gặp sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

“Các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ dự kiến sẽ được tổ chức tại Muscat (thủ đô của Oman)” - ông Araghchi viết trên mạng xã hội X, đồng thời cảm ơn Oman “vì đã thu xếp mọi khâu cần thiết”.

Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington hồi năm ngoái đã đổ vỡ sau khi Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran.

Ngoại trưởng Araghchi cho biết vào tuần trước rằng tên lửa của Iran sẽ “không bao giờ” là đối tượng của đàm phán, đồng thời Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã giao nhiệm vụ rõ ràng cho ông là thương lượng “trong khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 4-2 cho biết Mỹ sẵn sàng gặp Iran trong tuần này, nhưng nhấn mạnh rằng các cuộc thảo luận phải bao trùm cả chương trình tên lửa và hạt nhân của Iran.

“Nếu người Iran muốn gặp, chúng tôi sẵn sàng. Nếu họ đổi ý, chúng tôi cũng chấp nhận” - ông Rubio nói với các phóng viên, nhưng không xác nhận một cuộc gặp vào ngày 6-2.

Ông Rubio cho biết đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã sẵn sàng gặp phía Iran tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng sau đó nhận được “những thông tin trái ngược” về việc liệu Tehran có đồng ý hay không.

Cũng trong ngày 4-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một cảnh báo mới đối với lãnh tụ Ali Khamenei trong bối cảnh lực lượng quân sự Mỹ đang được tập trung tại khu vực.

“Tôi cho rằng ông ta nên rất lo lắng, đúng vậy. Ông ta nên lo lắng” - ông Trump nói với đài NBC News khi được hỏi về lãnh tụ tối cao Iran.

“Như các bạn biết, họ đang đàm phán với chúng tôi” - tổng thống Mỹ nói thêm.

Ông Trump cũng cho rằng Iran đã nhắm tới việc xây dựng một cơ sở hạt nhân mới sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các địa điểm hạt nhân của Iran trong cuộc chiến hồi tháng 6-2025.

“Họ đã nghĩ đến việc bắt đầu một địa điểm mới ở một khu vực khác của đất nước. Chúng tôi phát hiện ra điều đó, tôi nói rằng nếu các anh làm vậy, chúng tôi sẽ làm những điều rất tệ với các anh” - ông Trump cho hay.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Moscow kỳ vọng rằng các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 6-2 giữa các quan chức Iran và Mỹ sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước, theo hãng thông tấn TASS.

“Chúng tôi luôn kiên trì tìm kiếm các giải pháp chính trị và ngoại giao. Cụ thể, chúng tôi hy vọng rằng tại cuộc gặp sắp tới giữa các quan chức cấp cao của Iran và Mỹ, sẽ có những bước đi nhằm tìm ra lối thoát cho tình hình và ngăn chặn sự leo thang căng thẳng” - bà Zakharova nhấn mạnh.

“Chúng tôi tin rằng việc gây sức ép quân sự đối với Iran sẽ không giúp giải quyết vấn đề mà còn có thể làm gia tăng căng thẳng trên toàn bộ Trung Đông. Chúng tôi hy vọng kịch bản đó có thể được tránh” - nhà ngoại giao Nga nói thêm.