Ông Putin và ông Tập thảo luận tình hình Cuba, Iran và Venezuela 05/02/2026 05:40

(PLO)- Điện Kremlin cho biết cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tập trung vào Iran, Cuba, Venezuela và nhiều vấn đề quốc tế cấp bách.

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết cuộc họp trực tuyến giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra ngày 4-2 đã đề cập tình hình xung quanh Cuba, Iran và Venezuela, theo hãng thông tấn Anadolu.

Chia sẻ với báo giới, ông Ushakov nói rằng cuộc trao đổi kín kéo dài 1 giờ 25 phút giữa hai nhà lãnh đạo mang tính thực chất, tập trung vào những vấn đề quốc tế cấp bách nhất hiện nay.

Ông Ushakov cho biết ông Putin và ông Tập “đặc biệt chú ý tới tình hình căng thẳng xung quanh Iran”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm trực tuyến ngày 4-2. Ảnh: TASS

Theo ông Ushakov, hai nhà lãnh đạo cũng đã “đối chiếu lập trường” về tình hình tại Venezuela và Cuba, cùng bày tỏ ủng hộ việc duy trì mức độ hợp tác với Caracas và Havana mà mỗi nước đã xây dựng trong thời gian qua.

Ông Ushakov cho biết ông Putin và ông Tập cũng trao đổi quan điểm về tình hình khu vực châu Á - Thái Bình Dương và về quan hệ với Mỹ.

“Cách tiếp cận của chúng tôi về cơ bản là trùng khớp. Điều này thể hiện phần nào qua đánh giá đối với sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thành lập một Hội đồng Hòa bình” - ông Ushakov nói, đồng thời nhấn mạnh rằng Moscow và Bắc Kinh ủng hộ “hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc”.

Theo ông, hai nhà lãnh đạo khẳng định quan hệ đối tác Nga - Trung đang ở mức độ “chưa từng có tiền lệ”, đồng thời nhất trí về sự cần thiết của các cơ chế tham vấn song phương thường trực nhằm “đảm bảo phản ứng kịp thời trước những thách thức và mối đe dọa mới nảy sinh”.

Ông Ushakov cho biết Nga bày tỏ ủng hộ sáng kiến của Trung Quốc về việc thành lập một tổ chức toàn cầu hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, trong khi ông Tập bày tỏ ủng hộ các cuộc đàm phán ba bên về Ukraine đang diễn ra tại UAE hiện nay.

Trợ lý tổng thống Nga cho hay Chủ tịch Tập đã mời Tổng thống Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) dự kiến tổ chức tại thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc vào tháng 11, và phía Nga đã bày tỏ sẵn sàng tham dự.

Theo ông Ushakov, ông Putin và ông Tập dự kiến gặp song phương bên lề nhiều sự kiện quốc tế trong năm nay, bao gồm các khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS).

“Trong cuộc trao đổi, ông Tập đã mời ông Putin thực hiện chuyến thăm chính thức Trung Quốc trong nửa đầu năm nay. Lời mời đã được trân trọng chấp nhận” - ông Ushakov nói thêm.