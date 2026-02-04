Ông Putin và ông Tập hội đàm, nhấn mạnh quan hệ Nga-Trung 'mùa nào cũng là mùa xuân' 04/02/2026 17:57

(PLO)- Hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh quan hệ đối tác năng lượng giữa Moscow và Bắc Kinh mang lại lợi ích song phương và có ý nghĩa chiến lược thực sự.

Ngày 4-2, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành cuộc hội đàm trực tuyến, trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm, đài RT đưa tin.

Tại cuộc trao đổi, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng với quan hệ Nga - Trung “mùa nào cũng là mùa xuân”, cho thấy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước luôn ổn định và phát triển.

“Chúng ta cùng nhìn lại những gì đã diễn ra trong thời gian qua và vạch ra kế hoạch cho tương lai” - ông Putin nói.

Nhân dịp Năm mới 2026 và Tết Nguyên đán sắp tới, Tổng thống Putin gửi lời chúc mừng tới Chủ tịch Tập Cận Bình và “toàn thể nhân dân Trung Quốc hữu nghị”. Ông Putin cho rằng năm "Bính Ngọ" sắp đến sẽ là một năm tràn đầy sinh khí, năng động và tiến về phía trước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm trực tuyến ngày 4-2. Ảnh: RT

Theo nhà lãnh đạo Nga, Moscow và nhiều thành phố khác của Nga sẽ tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Trung Quốc. “Đây đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của chúng ta” - ông Putin nói.

Trong bối cảnh tình hình thế giới ngày càng biến động, Tổng thống Putin nhấn mạnh quan hệ Nga - Trung tiếp tục là một yếu tố ổn định quan trọng trên phạm vi toàn cầu, đồng thời khẳng định Moscow sẵn sàng duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Bắc Kinh.

“Nga là nhà cung cấp năng lượng lớn nhất cho Trung Quốc, và quan hệ đối tác năng lượng giữa hai nước mang lại lợi ích song phương, có ý nghĩa chiến lược thực sự” - nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

“Chúng tôi đang duy trì đối thoại tích cực về việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, đồng thời thúc đẩy các dự án công nghệ cao, bao gồm trong lĩnh vực công nghiệp và thăm dò, chinh phục không gian" - ông Putin nhấn mạnh.

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng quan hệ song phương đang bước vào một kỷ nguyên mới và giai đoạn phát triển mới.

Ông Tập nhắc lại việc hai nước đã tổ chức “Năm Trung Quốc tại Nga” và “Năm Nga tại Trung Quốc”, qua đó đưa hợp tác song phương lên một tầm cao mới.

Theo Chủ tịch Trung Quốc, sự hợp tác này không chỉ mang lại lợi ích cho hai nước mà còn góp phần thúc đẩy việc xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn trong trật tự thế giới đa cực.