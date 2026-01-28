Ông Tập Cận Bình tiếp Thủ tướng Phần Lan tại Bắc Kinh, đề cập trật tự thế giới 28/01/2026 07:52

(PLO)- Tiếp Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận xét rằng thế giới đang đối mặt nhiều rủi ro và thách thức mà cộng đồng quốc tế cần chung tay ứng phó, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác thúc đẩy một thế giới đa cực công bằng và có trật tự.

Ngày 27-1 tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có buổi tiếp Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo, theo hãng thông tấn Tân Hoa xã.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) tiếp Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc, ngày 27-1. Ảnh: XINHUA

Nhấn mạnh rằng năm nay đánh dấu sự khởi đầu của Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển chất lượng cao và mở rộng chính sách mở cửa với tiêu chuẩn cao ra thế giới.

Ông Tập Cận Bình hoan nghênh các doanh nghiệp Phần Lan "thử sức ở thị trường Trung Quốc rộng lớn", kêu gọi hai bên tăng cường hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực như chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp và lâm nghiệp, và đổi mới khoa học công nghệ.

Trong buổi tiếp Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo, ông Tập Cận Bình nhận xét rằng thế giới đang đối mặt nhiều rủi ro và thách thức và cộng đồng quốc tế cần chung tay ứng phó. Vị chủ tịch Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng các quốc gia lớn cần nêu gương tốt trong việc thúc đẩy bình đẳng, tuân thủ pháp luật, theo đuổi hợp tác và giữ vững sự toàn vẹn lãnh thổ.

Ông Tập Cận Bình bày tỏ sự sẵn sàng của Trung Quốc trong việc hợp tác với Phần Lan để kiên định bảo vệ hệ thống quốc tế với Liên Hợp Quốc là hạt nhân và trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế, cùng nhau ứng phó các thách thức toàn cầu.

Ông Tập Cận Bình cũng cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Phần Lan để thúc đẩy một thế giới đa cực công bằng và có trật tự, cũng như một quá trình toàn cầu hóa kinh tế mang lại lợi ích cho tất cả mọi người và bao trùm mọi lĩnh vực.

Phái đoàn Trung Quốc do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dẫn đầu (trái) tiếp phái đoàn Phần Lan do Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo dẫn đầu, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc, ngày 27-1. Ảnh: XINHUA

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng Trung Quốc và châu Âu là đối tác chứ không phải đối thủ. Ông lưu ý rằng hợp tác giữa Trung Quốc và châu Âu quan trọng hơn cạnh tranh, và những điểm chung giữa hai bên lớn hơn những khác biệt, đồng thời cho biết thêm rằng Trung Quốc hy vọng Phần Lan sẽ đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ Trung Quốc-châu Âu.

Phần mình, Thủ tướng Orpo nói rằng Phần Lan kiên định theo đuổi chính sách một Trung Quốc. Ông Orpo nói thêm rằng Phần Lan đánh giá cao vai trò quan trọng và mang tính xây dựng của Trung Quốc trong các vấn đề quốc tế và sẵn sàng tăng cường liên lạc và phối hợp với Trung Quốc để cùng nhau bảo vệ hòa bình và ổn định thế giới.

Thủ tướng Orpo nhấn mạnh rằng sự phát triển mang tính xây dựng của quan hệ châu Âu-Trung Quốc có ý nghĩa rất lớn. Ông Orpo cho biết Phần Lan ủng hộ quyền tự chủ chiến lược của châu Âu, ủng hộ thương mại tự do và sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong việc giúp giải quyết thỏa đáng các mâu thuẫn thương mại giữa châu Âu và Trung Quốc cũng như thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của mối quan hệ giữa hai bên.