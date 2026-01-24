Trung Quốc điều tra Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương 24/01/2026 19:04

(PLO)- Trung Quốc vừa thông báo điều tra 2 tướng lĩnh cấp cao là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Lưu Chấn Lập.

Ngày 24-1, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo đang tiến hành điều tra 2 quan chức quân đội cấp cao là ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập do bị nghi ngờ có hành vi vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin.

Ông Trương Hựu Hiệp hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, đồng thời giữ chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Ông Lưu Chấn Lập là Ủy viên Quân ủy Trung ương và Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Ông Trương Hựu Hiệp - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ảnh: AFP

Hai nhân vật trên đều mang quân hàm Thượng tướng Lục quân.

Ông Lưu Chấn Lập - Ủy viên Quân ủy Trung ương và Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc. Ảnh: HANDOUT/SCMP

Theo Bộ Quốc phòng, quyết định đưa hai quan chức này vào diện điều tra do Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra.