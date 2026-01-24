Thủ tướng Đan Mạch đến Greenland, nhấn mạnh tăng cường an ninh ở Bắc Cực 24/01/2026 11:17

(PLO)- Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã đến Greenland vào ngày 23-1, khẳng định ủng hộ hòn đảo "trong thời điểm khó khăn này".

Ngày 23-1, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã đến thăm Greenland, trong bối cảnh chính quyền Mỹ gần đây liên tục nhắc đến khả năng sáp nhập hòn đảo này. Khi bước xuống sân bay ở thủ phủ Nuuk của Greenland, bà Frederiksen đã được người đứng đầu chính quyền Greenland – ông Jens-Frederik Nielsen đón tiếp, theo hãng tin Reuters.

"Trước hết, tôi ở đây để thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của chúng tôi đối với người dân Greenland trong thời điểm khó khăn này" – bà Frederiksen nói.

Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc hợp tác với ông Nielsen, mô tả những nỗ lực chung của họ là sự chuẩn bị quan trọng cho những bước đi tiếp theo của Đan Mạch.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (phải) và người đứng đầu chính quyền Greenland – ông Jens-Frederik Nielsen (trái) trả lời truyền thông hôm 23-1. Ảnh: AFP

Cùng ngày, bà Frederiksen cho biết bà đã nhất trí với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte rằng liên minh cần tăng cường an ninh ở Bắc Cực.

"Chúng tôi nhất trí rằng NATO phải tăng cường sự tham gia ở Bắc Cực. Quốc phòng và an ninh ở Bắc Cực là vấn đề của toàn bộ liên minh" – bà Frederiksen viết trên tài khoản cá nhân.

Trước đó, hôm 22-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đảm bảo được quyền tiếp cận hoàn toàn và vĩnh viễn của Mỹ đối với Greenland sau các cuộc đàm phán với ông Rutte.

Về phía tổng thư ký NATO, ông cho biết ông đang làm việc với nhà lãnh đạo Đan Mạch để tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ tại Greenland.