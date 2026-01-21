Ông Trump nói sẽ tìm ra cách làm hài lòng cả Mỹ và NATO về Greenland 21/01/2026 05:28

(PLO)- Trong cuộc họp báo tròn một năm kể từ khi nhậm chức tổng thống Mỹ nhiệm kỳ hai, Tổng thống Donald Trump đưa ra loạt phát ngôn về vấn đề Greenland.

Ngày 20-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) “sẽ rất hài lòng” với những gì ông đạt được về đảo Greenland (Đan Mạch), nhưng không đưa ra chi tiết cụ thể, theo đài CNN.

“Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận mà cả NATO và chúng tôi đều sẽ rất hài lòng” - ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng khi được hỏi liệu nỗ lực của ông nhằm kiểm soát Greenland có làm tan vỡ liên minh hay không.

Ông Trump nhắc lại kế hoạch của ông đối với hòn đảo Bắc Cực, nói rằng Mỹ cần Greenland “cho an ninh quốc gia và thậm chí an ninh thế giới cũng rất quan trọng".

“Tôi nghĩ rằng điều gì đó sẽ xảy ra rất tốt cho tất cả mọi người. Không ai làm được nhiều hơn cho NATO hơn tôi, như tôi đã nói trước đây, trên mọi phương diện” - ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cho rằng người dân Greenland sẽ ủng hộ việc Mỹ sáp nhập hòn đảo Bắc Cực này, bất chấp việc người dân Greenland đã tuyên bố rõ ràng họ phản đối động thái đó.

“Tôi chưa nói chuyện với họ. Khi tôi nói chuyện với họ, tôi chắc chắn họ sẽ rất vui mừng” - ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông có “rất nhiều cuộc họp” đã lên lịch trong những ngày tới để thảo luận về Greenland, nhưng sẽ không bao gồm hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp Nhóm G7 do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất.

Cũng trong cuộc họp báo ngày 20-1, ông Trump ám chỉ rằng ông có thể sử dụng các công cụ ngoài thuế quan để giành quyền kiểm soát Greenland trong bối cảnh Tòa án Tối cao Mỹ đang xem xét tính hợp pháp của các động thái của ông đối với thương mại toàn cầu.

Dù vậy, ông Trump lưu ý rằng thuế quan vẫn là phương pháp ông ưu tiên.

“Nhưng những gì chúng ta đang làm hiện nay là tốt nhất, mạnh nhất, nhanh nhất, dễ nhất, ít phức tạp nhất” - Tổng thống Trump nói.

Tổng thống Mỹ đã gia tăng mạnh mẽ áp lực lên các đồng minh châu Âu về vấn đề Greenland, cảnh báo áp đặt các loại thuế quan mới trên diện rộng nếu không đạt được thỏa thuận dẫn đến việc Mỹ giành quyền kiểm soát Greenland.

Cùng ngày, Thủ hiến Greenland - ông Jens-Frederik Nielsen kêu gọi người dân cần bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc chiến có thể xảy ra, ngay cả khi kịch bản đó vẫn khó xảy ra, trong bối cảnh Tổng thống Trump tiếp tục thúc đẩy kế hoạch kiểm soát hòn đảo này, theo tờ Financial Review.

“Khả năng xảy ra xung đột quân sự không cao, nhưng không thể loại trừ khả năng đó” - ông Nielsen nói.

Ông Nielsen cho biết chính quyền Greenland sẽ thành lập một nhóm công tác gồm đại diện của tất cả các chính quyền địa phương có liên quan để giúp người dân chuẩn bị cho bất kỳ sự gián đoạn nào trong cuộc sống hàng ngày. Chính phủ đang nỗ lực phân phát các hướng dẫn mới cho người dân, bao gồm khuyến nghị dự trữ đủ lương thực cho năm ngày tại nhà.