Phái đoàn Đan Mạch và Mỹ gặp nhau tại Nhà Trắng, nhất trí gì về Greenland? 15/01/2026 05:51

(PLO)- Cuộc đàm phán giữa các quan chức Đan Mạch, Greenland và Mỹ tại Nhà Trắng kết thúc nhưng vẫn còn “bất đồng cơ bản” liên quan hòn đảo Bắc Cực.

Ngày 14-1, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen cho biết vẫn còn "sự bất đồng cơ bản" về Greenland sau cuộc đàm phán tại Nhà Trắng giữa ông, người đứng đầu cơ quan đối ngoại Greenland - bà Vivian Motzfeldt với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, theo hãng tin Reuters.

Trao đổi với phóng viên, Ngoại trưởng Rasmussen cho biết ông và người đồng nghiệp đến từ Greenland đã có "một cuộc thảo luận thẳng thắn nhưng cũng mang tính xây dựng" với phía Mỹ nhưng "quan điểm của họ vẫn còn khác biệt".

Hai bên đã nhất trí thành lập một nhóm làm việc để thảo luận về các cách giải quyết những khác biệt trong bối cảnh ông Trump tiếp tục kêu gọi Mỹ tiếp quản vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch.

“Theo quan điểm của chúng tôi, nhóm này nên tập trung vào cách giải quyết các mối lo ngại về an ninh của Mỹ, đồng thời tôn trọng các lằn ranh đỏ của Đan Mạch” - Ngoại trưởng Rasmussen nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen (trái) và người đứng đầu cơ quan đối ngoại Greenland Vivian Motzfeldt. Ảnh: AFP

Ông Rasmussen cho biết các cuộc thảo luận với các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump “tập trung vào cách đảm bảo an ninh lâu dài ở Greenland".

“Tôi phải nói rằng, tổng thống [Mỹ] đã nêu rõ quan điểm của mình và chúng tôi có lập trường khác” - ông Rasmussen nói, lưu ý rằng Đan Mạch vẫn tin rằng an ninh lâu dài “có thể được đảm bảo trong khuôn khổ hiện tại".

Trong khi đó, bà Motzfeldt rằng việc tăng cường hợp tác với Mỹ là khả thi, nhưng điều đó không có nghĩa là Greenland muốn bị Mỹ kiểm soát.

Bà Motzfeldt nói thêm rằng Greenland đã chỉ ra giới hạn của mình và việc "tìm ra con đường đúng đắn" là lợi ích của tất cả mọi người.

Bình luận về cuộc gặp giữa Mỹ với các quan chức Greenland và Đan Mạch, Tổng thống Trump nói rằng Greenland rất quan trọng đối với an ninh quốc gia, bao gồm đối với Đan Mạch.

"Đan Mạch không thể làm gì nếu Nga hoặc Trung Quốc muốn kiểm soát Greenland. Nhưng chúng ta có thể làm mọi thứ. Tôi không thể trông chờ vào việc Đan Mạch có thể tự bảo vệ mình” - ông Trump nói.

Dù vậy, ông Trump cho biết Mỹ có "mối quan hệ rất tốt với Đan Mạch".

Để thể hiện sự ủng hộ từ châu Âu, Pháp, Đức và Na Uy đều tuyên bố sẽ đóng góp quân đội cho một lực lượng đa quốc gia do Đan Mạch dẫn đầu, dẫn đến "sự hiện diện quân sự gia tăng ở và xung quanh Greenland, bao gồm máy bay, tàu thuyền và binh lính, kể cả từ các đồng minh NATO" - Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết.