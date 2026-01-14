Thủ tướng Đan Mạch và thủ hiến Greenland họp báo trước khi phái đoàn sang Mỹ đàm phán 14/01/2026 05:47

(PLO)- Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen và người đứng đầu cơ quan đối ngoại của Greenland - ông Vivian Motzfeldt sẽ sang Nhà Trắng gặp Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Ngoại trưởng Mỹ Macro Rubio về tương lai của Greenland.

Trong cuộc họp báo với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen hôm 13-1, Thủ hiến Greenland - ông Jens-Frederik Nielsen khẳng định rằng hòn đảo “chọn Đan Mạch" và sẽ không thuộc sở hữu hay do Mỹ kiểm soát, theo tờ The Guardian.

“Chúng tôi hiện đang đối mặt một cuộc khủng hoảng địa chính trị. Nếu phải lựa chọn giữa Mỹ và Đan Mạch ngay lúc này, chúng tôi sẽ chọn Đan Mạch, NATO và EU” - ông Nielsen nói, đồng thời cho biết thêm rằng “mục tiêu và mong muốn của hòn đảo là đối thoại hòa bình, tập trung vào hợp tác”.

Ông Nielsen cũng cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn kiểm soát hòn đảo Greenland là vấn đề “luật pháp quốc tế và quyền của chúng tôi đối với lãnh thổ của mình”.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (phải) và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen tại cuộc họp báo hôm 13-1. Ảnh: EPA

Trong khi đó, Thủ tướng Frederiksen cho biết việc Đan Mạch “chống lại áp lực hoàn toàn không thể chấp nhận được từ đồng minh thân cận nhất của chúng tôi” là không dễ dàng.

Bà Frederiksen nói rằng một điều cơ bản đang bị đe dọa và có “nhiều bằng chứng cho thấy phần khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước”.

“Biên giới không thể thay đổi bằng vũ lực và các quốc gia nhỏ không nên sợ các nước lớn. Đó là lý do tại sao chúng tôi nói không. Chúng tôi không tìm kiếm bất kỳ xung đột nào. Nhưng thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng: Greenland không phải để bán” - thủ tướng Đan Mạch nhấn mạnh.

Các phát ngôn trên được đưa ra trước thềm cuộc gặp quan trọng giữa các quan chức Đan Mạch, Greenland và Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance về tương lai của Greenland vào ngày 14-1 tại Nhà Trắng.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen nói với các phóng viên tại Copenhagen hôm 13-1 rằng ông và người đứng đầu cơ quan đối ngoại của Greenland - ông Vivian Motzfeldt đã yêu cầu một cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio,. Thế nhưng ông Vance sau đó đã đề nghị được tham gia và tổ chức cuộc gặp này tại Nhà Trắng.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết ông và ông Motzfeldt sẽ gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Brussels vào đầu tuần tới.

Ông Poulsen cho biết Đan Mạch dự định tăng cường hiện diện quân sự cùng với các nước thành viên NATO tại Greenland trong năm nay, đồng thời nói thêm rằng Copenhagen mong muốn “sự quan tâm lớn hơn từ NATO liên quan các vấn đề về sự hiện diện của NATO trong và xung quanh Bắc Cực”.

Các cuộc đàm phán được lên kế hoạch sau những lời cảnh báo gần đây của Tổng thống Trump về việc kiểm soát vùng lãnh thổ tự trị này. Ông Trump đã cảnh báo rằng Mỹ sẽ chiếm Greenland bằng “cách khó khăn” nếu “cách dễ dàng” là mua lại vùng lãnh thổ này không thể thực hiện được. Tổng thống Mỹ cũng không loại trừ khả năng hành động quân sự.