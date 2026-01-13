Ủy viên Quốc phòng châu Âu: EU có thể bảo đảm an ninh cho Greenland nếu Đan Mạch yêu cầu 13/01/2026 09:43

Ngày 12-1, Ủy viên Quốc phòng và Không gian châu Âu - ông Andrius Kubilius tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) có thể hỗ trợ đảm bảo an ninh cho Greenland nếu Đan Mạch yêu cầu, hãng Reuters đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố Mỹ cần phải sở hữu Greenland nhằm ngăn chặn Nga hoặc Trung Quốc kiểm soát khu vực giàu khoáng sản và có vị trí chiến lược trọng yếu này. Ông Trump cho rằng sự hiện diện quân sự đơn thuần của Mỹ tại đây là chưa đủ. Cả chính quyền Greenland và Đan Mạch đều khẳng định vùng lãnh thổ này "không phải để bán", tuy nhiên ông Trump vẫn chưa loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để sáp nhập.

"Tôi đồng tình với Thủ tướng Đan Mạch rằng [việc Mỹ giành Greenland] sẽ là sự kết thúc của NATO. Hơn thế nữa, phản ứng trong công chúng cũng sẽ vô cùng, vô cùng tiêu cực" - Ủy viên Andrius Kubilius trả lời hãng tin Reuters bên lề một hội nghị an ninh tại Thụy Điển.

Ủy viên Quốc phòng và Không gian châu Âu - ông Andrius Kubilius. Ảnh: EP

Ông Kubilius nhấn mạnh rằng một hành động như vậy sẽ gây ra "tác động tiêu cực sâu sắc trong lòng người dân và lên mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương của chúng ta".

Trong khi đó, trên mạng xã hội Truth Social ngày 12-1, ông Trump viết: "Tôi là người đã cứu NATO", nhưng không đưa ra thêm chi tiết hay bối cảnh cụ thể cho phát ngôn này.

Ông Kubilius cho biết ông không tin một động thái quân sự từ Mỹ sẽ thực sự xảy ra, nhưng lưu ý rằng Điều 42.7 Hiệp ước Liên minh châu Âu quy định các nước thành viên có nghĩa vụ hỗ trợ Đan Mạch nếu quốc gia này đối mặt một cuộc tấn công vũ trang.

"Điều này phụ thuộc rất nhiều vào Đan Mạch, cách họ phản ứng và lập trường của họ ra sao. Tuy nhiên, chắc chắn tồn tại nghĩa vụ các nước thành viên phải hỗ trợ lẫn nhau nếu một thành viên khác đối mặt sự tấn công quân sự" - ông nói.

Vị Ủy viên châu Âu đặt nghi vấn về tính hợp lý của việc sử dụng vũ lực để giành quyền Greenland, đồng thời cảnh báo điều này sẽ ảnh hưởng đến toàn diện quan hệ Mỹ - Âu.

"Ai sẽ công nhận sự kiểm soát đó? Và những tác động nào sẽ xảy ra đối với toàn bộ mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu, gồm cả thương mại - lĩnh vực mà người Mỹ cũng có thể phải đối mặt những hậu quả tiêu cực khá đau đớn?" - ông Kubilius đặt vấn đề.

Ông cũng khẳng định EU có thể tăng cường an ninh cho Greenland nếu Đan Mạch yêu cầu, bao gồm việc triển khai quân đội và cơ sở hạ tầng quân sự như tàu chiến và các năng lực chống thiết bị bay không người lái (UAV).

"Việc Greenland hay hệ thống phòng thủ Bắc Cực cần gì là việc của giới quân sự đánh giá. Mọi thứ đều có thể xảy ra" - ông nói thêm.