Ông Trump áp thuế 25% với các nước giao dịch với Iran, có hiệu lực ‘ngay lập tức’ 13/01/2026 06:32

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 25 % đối với bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Iran, sau khi Nhà Trắng nói rằng ông Trump không ngại sử dụng “sức mạnh sát thương” ở Iran.

Ngày 12-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 25% đối với bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Iran, theo đài CNBC.

“Bất kỳ quốc gia nào tiến hành giao thương với Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ phải chịu mức thuế 25% đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh với Mỹ” - ông Trump viết trên Truth Social.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết đây là quyết định cuối cùng và dứt khoát, có hiệu lực ngay lập tức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Các chi tiết bổ sung về thông báo áp thuế hiện vẫn chưa rõ ràng. Một quan chức Nhà Trắng từ chối trả lời các câu hỏi của CNBC liên quan bài đăng của Tổng thống Trump.

Theo CNBC, động thái của ông Trump dường như nhằm gia tăng áp lực với Iran về mặt kinh tế của trong bối cảnh quốc gia Trung Đông giàu dầu mỏ này đang chật vật trước làn sóng biểu tình quy mô lớn kéo dài.

Trước đó cùng ngày, Nhà Trắng nói rằng ông Trump “không ngần ngại sử dụng sức mạnh quân sự đối với Iran”.

Trả lời phỏng vấn của đài Fox News, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng dù ngoại giao vẫn là “lựa chọn ưu tiên hàng đầu” của ông Trump, nhưng ông “không e ngại sử dụng sức mạnh sát thương và tiềm lực quân sự của Mỹ nếu và khi ông cho là cần thiết”.

“Không kích sẽ là một trong rất, rất nhiều phương án đang được đặt trên bàn của tổng tư lệnh” - bà Leavitt nói tiếp.

Nhắc tới các cuộc không kích của Mỹ vào tháng 6-2025 nhằm vào ba cơ sở hạt nhân lớn của Iran, bà Leavitt cho rằng “không ai hiểu rõ” sức mạnh quân sự của Mỹ hơn Iran.

Bà Leavitt nói thêm rằng các thông điệp công khai và không công khai mà Iran gửi tới Mỹ là “khá khác nhau”.

“Tôi nghĩ tổng thống có quan tâm đến việc xem xét những thông điệp đó” - Thư ký báo chí Nhà Trắng nói nhưng không nêu rõ nội dung cụ thể của các thông điệp này.

Iran chưa bình luận về các phát ngôn từ phía Mỹ.

Cũng trong ngày 12-1, Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Baqer Qalibaf tái khẳng định lời cảnh báo gửi tới Mỹ, tuyên bố rằng các căn cứ quân sự, tàu chiến và binh sĩ Mỹ trên khắp khu vực sẽ trở thành mục tiêu nếu Washington can thiệp vào Iran.

“Hãy cứ đến và xem điều gì sẽ xảy ra với các tàu chiến và căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực. Hãy đến và bị thiêu đốt trong ngọn lửa của dân tộc Iran đến mức trở thành một bài học lịch sử lâu dài cho mọi chính quyền Mỹ áp bức. Hãy đến và tự mình chứng kiến điều gì sẽ xảy ra với các người và với cả khu vực” - kênh Press TV dẫn lời ông Qalibaf.