Iran cảnh báo đánh phủ đầu mục tiêu Mỹ, Israel nếu thấy có dấu hiệu sẽ bị tấn công 12/01/2026 14:31

(PLO)- Iran cảnh báo sẽ đánh phủ đầu các mục tiêu của Mỹ và Israel nếu nhận thấy có dấu hiệu sẽ bị tấn công, trong bối cảnh biểu tình leo thang và Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng hành động quân sự.

Ngày 10-1, Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố nước này sẽ tiến hành các đòn đánh phủ đầu vào các mục tiêu của Mỹ và Israel nếu phát hiện dấu hiệu sẽ bị tấn công, đài RT đưa tin.

Lời cảnh báo trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc biểu tình tại Iran - làn sóng phản kháng bắt nguồn từ tình trạng lạm phát phi mã và suy thoái kinh tế ở quốc gia Trung Đông.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: TASS

Ông Ghalibaf cho biết Iran sẽ coi lãnh thổ Israel, căn cứ quân sự và tàu chiến của Mỹ trong khu vực là mục tiêu hợp pháp nếu nước Cộng hòa Hồi giáo bị tấn công.

“Chúng tôi không chờ đến khi bị tấn công mới phản ứng. Iran sẽ hành động ngay khi xuất hiện những dấu hiệu khách quan cho thấy có mối đe dọa, để tránh những tính toán sai lầm có thể dẫn đến thảm họa” - ông Ghalibaf nói.

Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Chia sẻ với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một ngày 11-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lãnh đạo Iran đã gọi điện cho ông hôm 10-1 để đề nghị đàm phán, đài CNN đưa tin.

"Các nhà lãnh đạo Iran muốn đàm phán. Tôi nghĩ họ đã mệt mỏi vì liên tục bị Mỹ gây sức ép. Iran muốn đàm phán với chúng tôi" - ông Trump nói.

Ông Trump cho biết “một cuộc gặp đang được sắp xếp”, song cũng nói thêm rằng “chúng tôi có thể sẽ phải hành động trước khi cuộc gặp diễn ra”.

Theo tờ The New York Times, ông Trump đã được báo cáo về các phương án quân sự, bao gồm việc không kích các mục tiêu phi quân sự tại Tehran, dù quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.